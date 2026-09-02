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Cațavencii: Clasici în viață economică: Amintiri din imprimerie

Cațavencii: Clasici în viață economică: Amintiri din imprimerie
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Mă duc cu junioru’ în mall să-i fac un tricou și-o șapcă imprimate cu ce vrea el. Nu contează ce. Scheleți satanici mîncînd mici în zi de post. Așa, revenind: stand de imprimări, mall, fițe.

Mă duc cu junioru’ în mall să-i fac un tricou și-o șapcă imprimate cu ce vrea el. Nu contează ce. Scheleți satanici mîncînd mici în zi de post. Așa, revenind: stand de imprimări, mall, fițe.

— Bună ziua, imprimați șepci, tricouri?
— Sigur!
— Ce culori aveți?
— Ce vreți!
— Tati, ce culoare vrei?
— Verde!
— Aveți verde pe măsura lui?
— Nu avem tricouri pentru copii!
— Șepci aveți?
— Nu!
— Dar dacă îmi aduc de-acasă, puteți să imprimați?
— Sigur! Da’ să aveți grijă să n-aibă șapca linie pe mijloc.

Mă duc. Caut. Găsesc. Iau șapcă. Tricou monocrom, nu. Și, apropo, nu întrebați de tricou monocrom, că sigur se jură vînzătorii pe roșu că n-au avut niciodată. Dacă întrebați de tricou într-o singură culoare, atunci au avut, da’ s-au vîndut. Aia e, iau de pe net. Hai să facem măcar șapca. Revin la stand:

— Bună ziua, am găsit șapcă.
— Nu facem cu șepcile altora.

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