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Maia Sandu se întâlnește la Chișinău cu Mirabela Grădinaru. Partenera lui Nicușor Dan participă la o conferință despre siguranța copiilor în mediul online

Maia Sandu se întâlnește la Chișinău cu Mirabela Grădinaru. Partenera lui Nicușor Dan participă la o conferință despre siguranța copiilor în mediul online
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Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se va întâlni joi, 3 septembrie, la Chișinău, cu Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, Nicușor Dan. Vizita acesteia în capitala Republicii Moldova are loc în contextul participării la o conferință dedicată siguranței online și efectelor mediului digital asupra sănătății mintale și bunăstării emoționale a copiilor și adolescenților.

Mirabela Grădinaru și Maia Sandu vor participa împreună la un panel la nivel înalt, consacrat impactului mediilor digitale asupra sănătății și bunăstării tinerilor.

Maia Sandu și Mirabela Grădinaru, la Kiev

Maia Sandu și Mirabela Grădinaru, la Kiev

În cadrul vizitei de la Chișinău, partenera președintelui României are programată și o întrevedere cu Ludmila Adamciuc, deputată din partea PAS, formațiunea aflată la guvernare în Republica Moldova.

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Discuția despre întâlnirea cu Ludmila Adamciuc a început la Kiev

Vizita Mirabelei Grădinaru la Chișinău vine după ce aceasta a avut recent o discuție cu Maia Sandu la Kiev, unde s-a aflat cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei. Partenera președintelui Nicușor Dan a fost prezentă la eveniment alături de mai mulți șefi de stat și de guvern și a avut, la final, o scurtă conversație cu președinta Republicii Moldova.

În timpul discuției, Mirabela Grădinaru i-a spus Maiei Sandu că își dorește să o cunoască pe Ludmila Adamciuc, una dintre vocile cunoscute din Republica Moldova în domeniul incluziunii persoanelor cu dizabilități. Ulterior, în programul vizitei sale la Chișinău a fost inclusă și întrevederea cu deputata PAS.

Cine este Ludmila Adamciuc, deputata pe care Mirabela Grădinaru și-a dorit să o cunoască

Ludmila Adamciuc este deputată a Partidului Acțiune și Solidaritate și s-a făcut remarcată, înainte de intrarea în politică, prin activitatea sa civică în domeniul incluziunii persoanelor cu dizabilități. Activitatea sa publică a fost legată inclusiv de experiența personală, după nașterea fiicei sale, diagnosticată cu sindromul Down.

La alegerile parlamentare din 2025, Ludmila Adamciuc a candidat cu numărul 14 pe lista PAS și a obținut un mandat de deputat. În prezent, face parte din Comisia parlamentară pentru protecție socială, sănătate și familie.

Întâlnirea dintre Mirabela Grădinaru și Maia Sandu de la Chișinău va fi astfel urmată de participarea celor două la discuțiile privind provocările pe care mediul digital le ridică pentru copii și adolescenți, dar și de întrevederea partenerei președintelui României cu deputata pe care a spus, încă de la discuția avută la Kiev, că își dorește să o cunoască.

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