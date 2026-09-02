Gabriela Firea anunță o victorie importantă pentru mii de femei, după ce a obținut fonduri pentru sprijinul social al infertilității

Gabriela Firea a anunțat o victorie importantă pentru mii de femei, după ce a obținut fonduri din programul EU4Health pentru sprijinul social al infertilității și al oncofertilității.

Gabriela Firea afirmă că amendamentele au fost depuse în cadrul votului privind avizul referitor la bugetul general al Uniunii Europene pentru anul 2027 și că următorul pas este votul în plenul Parlamentului European.

”Victorie importantă, în Comisia FEMM din Parlamentul European, pentru mii de femei și familii! Fonduri din programul EU4Health vor merge către prevenirea, diagnosticarea, consilierea și sprijinul social al infertilității și al oncofertilității.

La votul de săptămâna aceasta pe avizul referitor la bugetul general al Uniunii Europene pentru anul 2027, în cadrul Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen, au fost adoptate amendamentele pe care le-am depus cu gândul la femeile și familiile din întreaga Uniune Europeană. Raportul merge la vot în plenul Parlamentului European și sunt sigură că aceste modificări vor fi aprobate de colegii eurodeputați”, a scris Gabriela Firea pe pagina sa de Facebook.

Gabriela Firea: ”Speranța unei familii de a avea un copil trebuie susținută”

Firea spune că a solicitat Comisiei Europene și statelor membre să ia măsuri pentru îmbunătățirea accesului la prevenirea și diagnosticarea infertilității, la procedurile de reproducere asistată medical, dar și la servicii de sprijin psihosocial. Totodată, Gabriela Firea atrage atenția că infertilitatea nu reprezintă doar o problemă medicală, ci poate avea efecte importante asupra vieții de cuplu și asupra situației financiare a unei familii.

”Infertilitatea nu este un moft, ea trebuie tratată ca o problemă importantă de sănătate publică, iar șansa de a deveni părinte nu trebuie să depindă de țara în care trăiești sau de posibilitățile financiare pe care le are o familie. Astfel, am solicitat Comisiei Europene și statelor membre să îmbunătățească accesul egal la prevenirea și diagnosticarea infertilității, la serviciile de reproducere asistate medical, precum și sprijin psihosocial prin intermediul fondurilor europene.

Pentru un cuplu care își dorește un copil, diagnosticul de infertilitate, vine atât cu o povară medicală, emoțională, cât și cu una financiară. Tocmai de aceea, este imperativ să reducem diferențele dintre statele membre, să asigurăm accesul egal la servicii și să oferim o șansă cuplurilor care își doresc să devină părinți. Speranța unei familii de a avea un copil trebuie susținută, la fel și lupta unei femei pentru sănătatea și viața ei”, a încheiat europarlamentarul.