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Grindeanu reacționează la boicotul din Camera Deputaților: „PNL și USR își plâng funcțiile, în timp ce românii așteaptă un Guvern”

Grindeanu reacționează la boicotul din Camera Deputaților:
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Sorin Grindeanu a reacționat, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, după ce PNL și USR au boicotat ședințele din Parlament, protestând împotriva noii alianțe formate PSD-AUR-SOS, pe care a acuzat-o de abuzuri.

Președintele PSD a subliniat că, în timp ce România nu are un Guvern, partidele PNL și USR sunt interesate de funcții, bani și putere. Acesta a transmis că, pentru două funcții în conducerea Camerei Deputaților, cele două partide inventează alianțe și declanșează un boicot.

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Grindeanu: ”Totul pentru două funcții”

”România nu are un Guvern. PNL și USR au însă alte urgențe: funcțiile, banii și puterea.
Au pierdut câte un post în conducerea Camerei Deputaților și au declanșat circul: boicot, acuzații, alianțe inventate peste noapte și, brusc, democrația este pusă în pericol. Totul pentru două funcții”, a subliniat Grindeanu.

”PNL și USR își plâng funcțiile, în timp ce românii așteaptă un Guvern”

Grindeanu a punctat că deși PSD a pierdut, la rândul său, o funcție în conducerea Senatului, nu a blocat Parlamentul și nici nu a inventat o criză politică.

”PSD a pierdut, la rândul său, o funcție în conducerea Senatului. Nu a blocat Parlamentul și nu a inventat o criză politică pentru un post în minus.
Dar, PNL și USR ne-au obișnuit deja cu minciuna ridicată la rang de argument, dublul standard transformat în principiu și lipsa de responsabilitate prezentată drept reformă. Regulile sunt bune cât timp le convin. Când rezultatul nu le mai convine este în pericol chiar democrația”, a transmis Grindeanu.
În final, Grindeanu a acuzat cele două partide că ”își plâng funcțiile”, în timp ce românii așteaptă un Guvern. Președintele social-democraților a transmis că PSD luptă pentru a forma o majoritate parlamentară, pentru a da României un Guvern, în timp ce USR și PNL sunt preocupate de funcții.
”Dacă tot vorbesc despre alianțe, despre care alianță vorbesc? Despre cea cu partidul din mila căruia domnul Bolojan își prelungește abuziv șederea în scaunul de premier, după ce Guvernul său a fost demis de Parlament?
PNL și USR își plâng funcțiile, în timp ce românii așteaptă un Guvern.
PSD își dorește să formeze o majoritate parlamentară pentru a da României un Guvern.
Fiecare luptă pentru ce îl preocupă”, a scris Sorin Grindeanu pe pagina sa de Facebook.
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