Un muncitor în vârstă de 51 de ani și-a pierdut viața, marți, 1 septembrie, în timp ce lucra pe șantierul Autostrăzii A7 Bacău–Pașcani.

Bărbatul, angajat al unei societăți comerciale, a căzut de la aproximativ 10 metri înălțime, de pe un pod aflat în construcție în comuna Filipești, județul Bacău.

Potrivit informațiilor publicate de Bacău.net, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui accident de muncă pe raza comunei Filipești. Din primele informații, muncitorul efectua lucrări la un pod care traversează drumul european E85 în momentul în care s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut în gol.

La locul accidentului au intervenit echipaje de poliție și cadre medicale.

Muncitorul a căzut de la aproximativ 10 metri

Victima era un bărbat de 51 de ani, din comuna Măgura, județul Bacău. Acesta lucra pentru o societate comercială implicată în lucrările de pe șantierul Autostrăzii A7. În timpul efectuării lucrărilor la podul aflat în construcție, bărbatul s-ar fi dezechilibrat și a căzut de la o înălțime de aproximativ 10 metri.

Impactul a fost fatal. Echipajele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut salva viața muncitorului.

În urma tragediei, autoritățile au demarat cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul de muncă. A fost deschis un dosar penal, cercetările fiind efectuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă.