Prima pagină » Știri politice » AUR aduce contrapropuneri și îmbunătățiri la planul de guvernare prezentat de PSD

AUR aduce contrapropuneri și îmbunătățiri la planul de guvernare prezentat de PSD

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Alianța pentru Unirea Românilor a prezentat, astăzi, în Parlament, o serie de propuneri și îmbunătățiri pentru programul de guvernare al celor de la PSD. Printre recomandările celor de la AUR se numără revenirea la cota standard de TVA de 19%, respectiv cota redusă de 9%, și refacerea sistemului energetic prin oprirea procesului de decarbonizare și finalizarea lucrărilor pentru centralele de la Iernut, Ișalnița, Turceni și Tarnița-Lăpuștești, care încă nu sunt funcționale.

„Ne-am propus să oferim un răspuns cerințelor PSD privind așa-numitele priorități pentru România. (…) Prima prioritate pe care dânșii o citează este refacerea sistemului energetic și valorificarea resurselor. Propunerile sunt să facă un audit, să facă un calendar, să facă un program, să facă un inventar. Noi propunem mai concret oprirea decarbonizării, finalizarea centralei de la Iernut, construirea centralei de la Turceni, construirea hidrocentralelor cu acumulare prin pompaj Tarnița-Lăpuștești, Porțile de Fier, Bicaz. Și finalizarea inelului național de 400 de kilovolți”, a transmis Petrișor Peiu.

Scăderea TVA, diminuarea impozitelor și fiscalitate corectă, pe lista inițiativelor AUR

AUR mai propune desecretizarea contractelor semnate cu banii din SAFE, prețuri decente la energie, colectare corectă, combaterea fraudei și disciplină bugetară. Din punct de vedere fiscal, AUR mai transmite că dorește revenirea la cotele de TVA de 19%, respectiv 9%, scăderea impozitului pe dividende cu 8%, limitarea controalelor și taxarea inversă în cazul TVA.

Petrișor Peiu a mai transmis că AUR dorește scăderea numărului de parlamentari.

George Simion nu este de acord cu auditul propus de PSD

Liderul AUR, George Simion, a transmis că pe lista propunerilor din partea PSD există zece puncte care nu sunt ancorate în realitate. Președintele AUR spune că social-democrații au condus România suficient timp pentru a cunoaște în profunzime modul în care funcționează România.

„Avem zece puncte care nu sunt ancorate în realitate. (…) De ce are nevoie PSD să facă audit în majoritatea domeniilor? Nu au condus România timp de 36 de ani? Nu știu exact, nu sunt oamenii lor în fiecare instituție? Noi vedem lucrurile altfel”, a mai punctat președintele AUR, George Simion.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Alfred Simonis anunță că stadionul Dan Păltinișanu din Timișoara ar putea fi gata până la sfârșitul anului. Suma alocată de Consiliul Județean
15:48
Alfred Simonis anunță că stadionul Dan Păltinișanu din Timișoara ar putea fi gata până la sfârșitul anului. Suma alocată de Consiliul Județean
FLASH NEWS Prima zi de şcoală pentru elevi este şi prima zi liberă pentru parlamentari, în noua sesiune
13:54
Prima zi de şcoală pentru elevi este şi prima zi liberă pentru parlamentari, în noua sesiune
REACȚIE Toni Neacșu susține că boicotul anunțat de parlamentarii PNL și USR este doar o formă de chiul în masă
13:22
Toni Neacșu susține că boicotul anunțat de parlamentarii PNL și USR este doar o formă de chiul în masă
FLASH NEWS Biroul Permanent al Senatului a aprobat cererea USR de adoptare rapidă a legii care prevede limitarea la 8 ani a mandatelor şefilor de servicii, după schimbarea şefului Comisiei de Apărare
12:25
Biroul Permanent al Senatului a aprobat cererea USR de adoptare rapidă a legii care prevede limitarea la 8 ani a mandatelor şefilor de servicii, după schimbarea şefului Comisiei de Apărare
FLASH NEWS Senatorii şi foştii miniştri ai Educaţiei au votat abrogarea amendamentului din „Legea Turcan” pentru dubla examinare a elevilor de liceu
11:42
Senatorii şi foştii miniştri ai Educaţiei au votat abrogarea amendamentului din „Legea Turcan” pentru dubla examinare a elevilor de liceu
USR și PNL boicotează ședințele Parlamentului și contestă noua alianță PSD-AUR-SOS. Înainte de boicot, liberalii au semnat condica de prezență, ca să poată încasa diurna, cheltuielile de cazare și transport
10:03
USR și PNL boicotează ședințele Parlamentului și contestă noua alianță PSD-AUR-SOS. Înainte de boicot, liberalii au semnat condica de prezență, ca să poată încasa diurna, cheltuielile de cazare și transport
Mediafax
ULTIMA ORĂ! DNA schimbă încadrarea lui Fănel Bogos! Mai mulți lideri PNL, vizați în anchetă
Digi24
Putin: „Vrem să punem capăt războiului”
Cancan.ro
Luca și Valentina și-au ucis propria fiică de 5 ani, apoi și-au luat viața. Ce au scris în biletul de adio
Prosport.ro
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Adevarul
Marile viaducte de pe Autostrada Transilvania, tot mai aproape de final. Alți 30 de kilometri între Cluj și Zalău așteptați în 2026
Mediafax
ȘOCANT! DNA, în alertă la Spitalul Militar din Constanța! Mita pentru operații, în bani și alimente
Click
Unde a ajuns averea Ancăi Pandrea după moartea actriței. Ce se întâmplă cu singura casă pe care o deținea
Digi24
Pastila pentru slăbit Wegovy ajunge în farmaciile din Europa. Care este prima țară din UE unde poate fi cumpărată
Cancan.ro
Localitățile din România în care sunt anunțate ninsori în septembrie 2026. Pe ce dată ninge, potrivit meteorologilor EaseWeather
Ce se întâmplă doctore
Daniela Crudu, aproape de nerecunoscut după ultimele intervenții estetice. Nici nu mai zici că e Cruduța!
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un nou buton a apărut în aplicația Waze. Când trebuie folosit
Descopera.ro
Cât e normal să cântărească creierul uman?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Se poate face dragoste într-o zi de doliu național?
Descopera.ro
Motivul pentru care picioarele oamenilor moderni sunt mult mai delicate decât cele ale neanderthalienilor
FLASH NEWS Stegarul Dac, la plajă cu brățara de monitorizare la picior. De ce l-a oprit Poliția
15:33
Stegarul Dac, la plajă cu brățara de monitorizare la picior. De ce l-a oprit Poliția
ȘTIINȚĂ Descoperirea care ar putea revoluționa industria farmaceutică. Oamenii de știință sunt uimiți de rezultatele noului studiu
15:32
Descoperirea care ar putea revoluționa industria farmaceutică. Oamenii de știință sunt uimiți de rezultatele noului studiu
FLASH NEWS Maia Sandu se întâlnește la Chișinău cu Mirabela Grădinaru. Partenera lui Nicușor Dan participă la o conferință despre siguranța copiilor în mediul online
15:21
Maia Sandu se întâlnește la Chișinău cu Mirabela Grădinaru. Partenera lui Nicușor Dan participă la o conferință despre siguranța copiilor în mediul online
EXCLUSIV „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 02 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Viorica Dăncilă, dezvăluiri despre variantele de guvern venite „pe surse” care nu au susținere în realitate
15:13
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 02 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Viorica Dăncilă, dezvăluiri despre variantele de guvern venite „pe surse” care nu au susținere în realitate
NEWS ALERT Programele de Bacalaureat 2030 au fost publicate în Monitorul Oficial. Elevii care intră în clasa a IX-a vor susține examenul modificat
14:56
Programele de Bacalaureat 2030 au fost publicate în Monitorul Oficial. Elevii care intră în clasa a IX-a vor susține examenul modificat
FLASH NEWS Grindeanu reacționează la boicotul din Camera Deputaților: „PNL și USR își plâng funcțiile, în timp ce românii așteaptă un Guvern”
14:53
Grindeanu reacționează la boicotul din Camera Deputaților: „PNL și USR își plâng funcțiile, în timp ce românii așteaptă un Guvern”

Cele mai noi

Trimite acest link pe