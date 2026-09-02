Alianța pentru Unirea Românilor a prezentat, astăzi, în Parlament, o serie de propuneri și îmbunătățiri pentru programul de guvernare al celor de la PSD. Printre recomandările celor de la AUR se numără revenirea la cota standard de TVA de 19%, respectiv cota redusă de 9%, și refacerea sistemului energetic prin oprirea procesului de decarbonizare și finalizarea lucrărilor pentru centralele de la Iernut, Ișalnița, Turceni și Tarnița-Lăpuștești, care încă nu sunt funcționale.

„Ne-am propus să oferim un răspuns cerințelor PSD privind așa-numitele priorități pentru România. (…) Prima prioritate pe care dânșii o citează este refacerea sistemului energetic și valorificarea resurselor. Propunerile sunt să facă un audit, să facă un calendar, să facă un program, să facă un inventar. Noi propunem mai concret oprirea decarbonizării, finalizarea centralei de la Iernut, construirea centralei de la Turceni, construirea hidrocentralelor cu acumulare prin pompaj Tarnița-Lăpuștești, Porțile de Fier, Bicaz. Și finalizarea inelului național de 400 de kilovolți”, a transmis Petrișor Peiu.

Scăderea TVA, diminuarea impozitelor și fiscalitate corectă, pe lista inițiativelor AUR

AUR mai propune desecretizarea contractelor semnate cu banii din SAFE, prețuri decente la energie, colectare corectă, combaterea fraudei și disciplină bugetară. Din punct de vedere fiscal, AUR mai transmite că dorește revenirea la cotele de TVA de 19%, respectiv 9%, scăderea impozitului pe dividende cu 8%, limitarea controalelor și taxarea inversă în cazul TVA.

Petrișor Peiu a mai transmis că AUR dorește scăderea numărului de parlamentari.

George Simion nu este de acord cu auditul propus de PSD

Liderul AUR, George Simion, a transmis că pe lista propunerilor din partea PSD există zece puncte care nu sunt ancorate în realitate. Președintele AUR spune că social-democrații au condus România suficient timp pentru a cunoaște în profunzime modul în care funcționează România.

„Avem zece puncte care nu sunt ancorate în realitate. (…) De ce are nevoie PSD să facă audit în majoritatea domeniilor? Nu au condus România timp de 36 de ani? Nu știu exact, nu sunt oamenii lor în fiecare instituție? Noi vedem lucrurile altfel”, a mai punctat președintele AUR, George Simion.