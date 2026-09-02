Acuzațiile aduse Rusiei de către Germania necesită o reacție militară fermă, a declarat Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse.

În opinia sa, Berlinul trebuie să răspundă pentru faptul că a atribuit Moscovei responsabilitatea pentru incidentul cu drona de la aeroportul din Leipzig.

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„Berlin a acuzat Rusia de un atac neconfirmat asupra aeroportului din Leipzig. Având în vedere politica neonazistă și extrem de rusofobă a actualei conduceri a Germaniei, o diversiune inventată ar fi cea mai ușoară pedeapsă pentru păcatele lor. Ei merită o lovitură directă asupra tuturor fabricilor germane de echipament militar care furnizează materiale Ucrainei. Și, foarte probabil, și asupra unor alte locuri din Berlin”, a scris Medvedev pe canalul său de Telegram.

Acesta a reacționat inclusiv la declarațiile de marți ale președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a avertizat companiile aeriene că „spațiul aerian rusesc se va închide efectiv”.

În plus, Medvedev i-a acuzat pe liderii occidentali care susțin Ucraina, „în primul rând pe cei europeni”, că finanțează „terorismul” și a reamintit că „aceștia se deplasează adesea la Kiev cu trenul”.

„Despre amenințările nebunești ale unui clovn la adresa aviației civile din cerul Rusiei. Șeful statului (Vladimir Putin n.r.) le-a catalogat deja ca o cerere a regimului banderist pentru terorism de stat. Cu teroriștii nu se negociază, iar răspunsul la acțiunile lor este o ripostă echivalentă. Și, bineînțeles, fiecare act de terorism are sponsori. În prezent, aceștia sunt liderii țărilor occidentale, în primul rând europene. Și ei călătoresc adesea la Kiev cu trenul…“ a mai precizat Medvedev.

Reacția lui Putin

Vladimir Putin a fost întrebat despre acuzațiile Berlinului legate de aeroportul din Leipzig, seara trecută, după summitul din Kârgâzstan. În opinia sa, deciziile au rezultat din situația politică internă a Germaniei, în special din dificultățile cu care se confruntă cancelarul Friedrich Merz. Președintele rus a transmis că, în urmă cu câteva luni, autoritățile germane au acuzat Rusia că sabotează Nord Stream.

„Poziția cancelarului (german n.r.) este dificilă pe plan intern; el nu se bucură de încrederea cetățenilor săi și este clar de ce – pentru că nu apără interesele naționale, ci le trădează. Există greșeli economice evidente – afacerile se închid, oamenii își pierd locurile de muncă, iar nivelul de trai scade. Nu este clar de ce se fac toate acestea. Există o singură explicație: că „Rusia agresivă” trebuie confruntată. Unde sunt dovezile? Ei bine, au plantat dovezile. Aș dori să vă reamintesc că, destul de recent, acum câteva luni, poate acum un an cel puțin, autoritățile germane au acuzat Rusia că sabotează Nord Stream. Pe atunci, eram încă uimit că au putut inventa asemenea prostii, având în vedere că noi eram interesați să vindem gaze Europei. Am fi încă pregătiți să furnizăm; ei trebuie doar să apese butonul, să se decidă să apese. Dar sunt prea slabi ca să facă asta, pentru că există sancțiuni americane, atât. (…) Având în vedere scăderea ratelor de aprobare și campaniile electorale care se apropie, inclusiv în Saxonia, de exemplu, se pune în mod firesc întrebarea viitorului politic al elitei conducătoare din Germania. Cred că acest lucru este legat în primul rând de acest aspect. Cred că aceasta este o altă greșeală, o greșeală gravă și, în opinia mea, contravine în mod clar intereselor poporului german.“, a explicat Vladimir Putin.

Incidentul care a declanșat actuala criză diplomatică dintre Rusia și Germania s-a produs în seara zilei de 4 august, pe Aeroportul Leipzig/Halle.

Pe pistă, în apropierea unui avion cargo ucrainean de tip Antonov, a fost descoperită o dronă echipată cu un dispozitiv exploziv artizanal. Din fericire, detonatorul nu s-a declanșat.

În aceeași noapte, o a doua dronă s-a ciocnit cu un avion cargo al companiei DHL.

Ancheta a continuat, iar aproximativ zece zile mai târziu autoritățile ar fi descoperit o a treia dronă. Investigatorii au identificat și urme ale unui exploziv puternic, despre care informațiile disponibile indică faptul că ar putea fi vorba de aproximativ 50 de grame de hexogen.

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, descrisese inițial incidentul drept „un scenariu de atac hibrid”, precizând că nu poate fi exclusă implicarea unor „state străine”.

Marți, poziția guvernului german s-a schimbat de la suspiciune la acuzație oficială: Berlinul a atribuit Rusiei responsabilitatea pentru incident.