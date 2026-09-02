Prima pagină » Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu » „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 02 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Viorica Dăncilă, dezvăluiri despre variantele de guvern venite „pe surse” care nu au susținere în realitate

„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 02 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Viorica Dăncilă, dezvăluiri despre variantele de guvern venite „pe surse” care nu au susținere în realitate

„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 02 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Viorica Dăncilă, dezvăluiri despre variantele de guvern venite „pe surse” care nu au susținere în realitate
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Invitată la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, Viorica Dăncilă, fostul premier, face dezvăluiri despre așa-zisele variante de guverne livrate de la o zi la alta „pe surse”, care nu au susținere în realitate. Cine are interesul acesta și cui îi folosește? Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Boicotul PNL și USR pe motive inventate? Asta e rețeta pentru a-l menține pe Bolojan la guvern cât mai mult? Astăzi împlinim 120 de zile de când nu avem un guvern cu drepturi depline.

Actorii politici se laudă că au micșorat deficitul, dar am ajuns la fundul sacului. Vine FMI să ne rezolve în scurt timp? România va avea soarta Greciei? E din nepricepere sau cu intenție?

Tot astăzi la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, discutăm despre digitalizarea României. Ministerul Afacerilor Interne se laudă cu lansarea site-ului RO Wallet- portofelul digital unde îți pui documentele. Suntem mai expuși atacurilor cibernetice?

Vizita la Bolojan i-a purtat ghinion lui Fănel Bogos?  Omul de afaceri a fost citat pentru reaudiere de anchetatorii DNA Iași.

Găsești toate aceste subiecte, dar și informații în exclusivitate, la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. În platoul emisiunii vor fi prezenți reprezentanți ai partidelor din România.

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