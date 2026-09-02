Printr-o postare pe Facebook, Partidul Social Democrat i-a ironizat pe cei de la USR, după ce Judecătoria Sectorului 1 București a decis luni condamnarea la un an de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei, a fostei primărițe a Sectorului 1, Clotilde Armand.
Social democrații acuză partidul lui Dominic Fritz că aplică dublu standard în cazul condamnărilor și deciziilor instanțelor care îi vizează pe cei din partid. PSD subliniază că USR pozează în ”victime ale justiției capturate” și ale instituțiilor politizate, însă atunci când este vorba despre politicienii altor partide, USR susține că aceia ar trebui să se retragă din funcții.
”Acum e oficial! Avem o nouă specie de penali: „Penalii buni din USR”
Judecătoria Sectorului 1 București a decis luni condamnarea la un an de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei, a fostei primărițe a Sectorului 1, Clotilde Armand. Decizia nu e definitivă.
Armand a fost condamnată la un an de închisoare cu amânare executării pedepsei în dosarul în care a fost judecată pentru modul în care și-a majorat indemnizația, potrivit datelor de pe portalul instanțelor de judecată. Instanța i-a impus lui Clotilde Armand obligația de a respecta un termen de supraveghere timp de doi ani și a dispus confiscarea sumei de 18.720 de lei, obținută în cadrul proiectului care i-a adus inculparea.