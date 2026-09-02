Printr-o postare pe Facebook, Partidul Social Democrat i-a ironizat pe cei de la USR, după ce Judecătoria Sectorului 1 București a decis luni condamnarea la un an de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei, a fostei primărițe a Sectorului 1, Clotilde Armand.

PSD, după condamnarea lui Clotilde Armand: ”Fără penali în funcții publice! Cu excepția celor din USR”

Social democrații acuză partidul lui Dominic Fritz că aplică dublu standard în cazul condamnărilor și deciziilor instanțelor care îi vizează pe cei din partid. PSD subliniază că USR pozează în ”victime ale justiției capturate” și ale instituțiilor politizate, însă atunci când este vorba despre politicienii altor partide, USR susține că aceia ar trebui să se retragă din funcții.

”Acum e oficial! Avem o nouă specie de penali: „Penalii buni din USR”

Doar penalii din alte partide sunt răi și trebuie să facă „pasul în spate” din politică. Doar condamnații din alte partide trebuie să plece ca să nu păteze integritatea clasei politice. Și doar în cazul penalilor răi, justiția este bună și corectă, iar deciziile instanțelor nu trebuie comentate!

Penalii din USR sunt buni. La fel și condamnații pentru conflict de interese. Ei, sărăcuții, sunt victime ale „justiției capturate” și ale instituțiilor politizate! În cazul lor, hotărârile instanțelor sunt abuzive, nedrepte și neconstituționale.

Însă, penalii și condamnații buni din USR #rezistă

Sloganul USR rămâne în vigoare, dar cu o completare:

„Fără penali în funcții publice! Cu excepția celor din USR”, au transmis cei de la PSD.

Clotilde Armand, condamnată la un an de închisoare în dosarul în care s-a numit singură manager de proiect