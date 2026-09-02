Prima pagină » Actualitate » PSD, mesaj ironic după condamnarea lui Clotilde Armand: ”Avem o nouă specie de penali: «penalii buni din USR»”

PSD, mesaj ironic după condamnarea lui Clotilde Armand: ”Avem o nouă specie de penali: «penalii buni din USR»”

PSD, mesaj ironic după condamnarea lui Clotilde Armand: ”Avem o nouă specie de penali: «penalii buni din USR»”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Printr-o postare pe Facebook, Partidul Social Democrat i-a ironizat pe cei de la USR, după ce Judecătoria Sectorului 1 București a decis luni condamnarea la un an de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei, a fostei primărițe a Sectorului 1, Clotilde Armand.

PSD, după condamnarea lui Clotilde Armand: ”Fără penali în funcții publice! Cu excepția celor din USR”

Social democrații acuză partidul lui Dominic Fritz că aplică dublu standard în cazul condamnărilor și deciziilor instanțelor care îi vizează pe cei din partid. PSD subliniază că USR pozează în ”victime ale justiției capturate” și ale instituțiilor politizate, însă atunci când este vorba despre politicienii altor partide, USR susține că aceia ar trebui să se retragă din funcții.

Acum e oficial! Avem o nouă specie de penali: „Penalii buni din USR”

Doar penalii din alte partide sunt răi și trebuie să facă „pasul în spate” din politică. Doar condamnații din alte partide trebuie să plece ca să nu păteze integritatea clasei politice. Și doar în cazul penalilor răi, justiția este bună și corectă, iar deciziile instanțelor nu trebuie comentate!
Penalii din USR sunt buni. La fel și condamnații pentru conflict de interese. Ei, sărăcuții, sunt victime ale „justiției capturate” și ale instituțiilor politizate! În cazul lor, hotărârile instanțelor sunt abuzive, nedrepte și neconstituționale.
Însă, penalii și condamnații buni din USR #rezistă și se luptă pentru democrație! Deci trebuie să fie primii pe listele electorale ale USR și să ocupe funcții publice!
Sloganul USR rămâne în vigoare, dar cu o completare:
„Fără penali în funcții publice! Cu excepția celor din USR”, au transmis cei de la PSD.

Clotilde Armand, condamnată la un an de închisoare în dosarul în care s-a numit singură manager de proiect

Judecătoria Sectorului 1 București a decis luni condamnarea la un an de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei, a fostei primărițe a Sectorului 1, Clotilde Armand. Decizia nu e definitivă.

Armand a fost condamnată la un an de închisoare cu amânare executării pedepsei în dosarul în care a fost judecată pentru modul în care și-a majorat indemnizația, potrivit datelor de pe portalul instanțelor de judecată. Instanța i-a impus lui Clotilde Armand obligația de a respecta un termen de supraveghere timp de doi ani și a dispus confiscarea sumei de 18.720 de lei, obținută în cadrul proiectului care i-a adus inculparea.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Stegarul Dac, la plajă cu brățara de monitorizare la picior. De ce l-a oprit Poliția
15:33
Stegarul Dac, la plajă cu brățara de monitorizare la picior. De ce l-a oprit Poliția
FLASH NEWS Maia Sandu se întâlnește la Chișinău cu Mirabela Grădinaru. Partenera lui Nicușor Dan participă la o conferință despre siguranța copiilor în mediul online
15:21
Maia Sandu se întâlnește la Chișinău cu Mirabela Grădinaru. Partenera lui Nicușor Dan participă la o conferință despre siguranța copiilor în mediul online
NEWS ALERT Programele de Bacalaureat 2030 au fost publicate în Monitorul Oficial. Elevii care intră în clasa a IX-a vor susține examenul modificat
14:56
Programele de Bacalaureat 2030 au fost publicate în Monitorul Oficial. Elevii care intră în clasa a IX-a vor susține examenul modificat
FLASH NEWS Grindeanu reacționează la boicotul din Camera Deputaților: „PNL și USR își plâng funcțiile, în timp ce românii așteaptă un Guvern”
14:53
Grindeanu reacționează la boicotul din Camera Deputaților: „PNL și USR își plâng funcțiile, în timp ce românii așteaptă un Guvern”
DOCUMENT Cum se împarte prima tranșă de 2,5 miliarde euro din SAFE. Cine are prioritate
14:36
Cum se împarte prima tranșă de 2,5 miliarde euro din SAFE. Cine are prioritate
CULTURĂ Bisericile fortificate din Transilvania, în agonie. Presa italiană atrage atenția asupra unui patrimoniu unic al României
14:34
Bisericile fortificate din Transilvania, în agonie. Presa italiană atrage atenția asupra unui patrimoniu unic al României
Mediafax
ULTIMA ORĂ! DNA schimbă încadrarea lui Fănel Bogos! Mai mulți lideri PNL, vizați în anchetă
Digi24
Putin: „Vrem să punem capăt războiului”
Cancan.ro
Luca și Valentina și-au ucis propria fiică de 5 ani, apoi și-au luat viața. Ce au scris în biletul de adio
Prosport.ro
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Adevarul
Marile viaducte de pe Autostrada Transilvania, tot mai aproape de final. Alți 30 de kilometri între Cluj și Zalău așteptați în 2026
Mediafax
ȘOCANT! DNA, în alertă la Spitalul Militar din Constanța! Mita pentru operații, în bani și alimente
Click
Unde a ajuns averea Ancăi Pandrea după moartea actriței. Ce se întâmplă cu singura casă pe care o deținea
Digi24
Pastila pentru slăbit Wegovy ajunge în farmaciile din Europa. Care este prima țară din UE unde poate fi cumpărată
Cancan.ro
Localitățile din România în care sunt anunțate ninsori în septembrie 2026. Pe ce dată ninge, potrivit meteorologilor EaseWeather
Ce se întâmplă doctore
Daniela Crudu, aproape de nerecunoscut după ultimele intervenții estetice. Nici nu mai zici că e Cruduța!
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un nou buton a apărut în aplicația Waze. Când trebuie folosit
Descopera.ro
Cât e normal să cântărească creierul uman?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Se poate face dragoste într-o zi de doliu național?
Descopera.ro
Motivul pentru care picioarele oamenilor moderni sunt mult mai delicate decât cele ale neanderthalienilor
FLASH NEWS Alfred Simonis anunță că stadionul Dan Păltinișanu din Timișoara ar putea fi gata până la sfârșitul anului. Suma alocată de Consiliul Județean
15:48
Alfred Simonis anunță că stadionul Dan Păltinișanu din Timișoara ar putea fi gata până la sfârșitul anului. Suma alocată de Consiliul Județean
ȘTIINȚĂ Descoperirea care ar putea revoluționa industria farmaceutică. Oamenii de știință sunt uimiți de rezultatele noului studiu
15:32
Descoperirea care ar putea revoluționa industria farmaceutică. Oamenii de știință sunt uimiți de rezultatele noului studiu
EXCLUSIV „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 02 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Viorica Dăncilă, dezvăluiri despre variantele de guvern venite „pe surse” care nu au susținere în realitate
15:13
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 02 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Viorica Dăncilă, dezvăluiri despre variantele de guvern venite „pe surse” care nu au susținere în realitate
NEWS ALERT AUR aduce contrapropuneri și îmbunătățiri la planul de guvernare prezentat de PSD
15:12
AUR aduce contrapropuneri și îmbunătățiri la planul de guvernare prezentat de PSD
REPORTAJ Cațavencii: Clasici în viață economică: Amintiri din imprimerie
14:28
Cațavencii: Clasici în viață economică: Amintiri din imprimerie
NEWS ALERT Tensiuni extreme între Rusia și Germania: Medvedev vorbește despre atacuri asupra Berlinului și a fabricilor militare germane, după acuzațiile legate de aeroportul din Leipzig
14:22
Tensiuni extreme între Rusia și Germania: Medvedev vorbește despre atacuri asupra Berlinului și a fabricilor militare germane, după acuzațiile legate de aeroportul din Leipzig

Cele mai noi

Trimite acest link pe