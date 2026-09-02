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Stegarul Dac, la plajă cu brățara de monitorizare la picior. De ce l-a oprit Poliția

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Cezar Cătălin Avramuță, cunoscut drept Stegarul Dac, a mers la plajă cu brățara de monitorizare la picior. Atunci, a fost sunat pe telefonul atribuit monitorizării, și a fost întrebat cât va sta la mare, fiind atenționat că se află spre graniță. Ulterior, a încărcat un videoclip în care doi polițiști din județul Constanța îl opresc pe stradă pentru a-l legitima.

Cezar Cătălin Avramuță, alias Stegarul Dac, a relatat într-o postare pe Facebook că a fost sunat, atunci când se îndrepta spre mare. A fost întrebat cât timp va sta pe litoral, fiind atenționat că se află în proximitatea graniței. Ulterior, a purtat un dialog cu doi polițiști care l-au oprit pe stradă pentru a-l legitima.

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Stegarul Dac la plajă. Sursă foto: Facebook

„În drum spre mare, a sunat telefonul de monitorizare. «Ce faceți, mergeți la mare, cât vreți să stați, vedeți că acolo e graniță». Le-am spus că nu mă interesează să plec din țară, să plece ei, că oricum servesc interesele altora”, a notat Cezar Cătălin Avramuță pe Facebook.

A fost oprit pe stradă de doi polițiști

Ulterior, Stegarul Dac a încărcat un videoclip pe Facebook în care poartă un dialog cu doi polițiști care l-au oprit pe stradă.

„Poliția ne oprește oriunde ne prinde. Venisem și eu pe malul mării la Constanța, nu mai avem voie să venim și noi la Constanța să ne relaxăm un pic, că, hop, și poliția, stai pe loc, stai că trag. Bineînțeles că mi-a oprit și live-ul. Incredibil așa ceva, contul cel mare e închis. (…) Mergem la Curtea de Apel, avem procesul cel mare astăzi”, a spus, în videloclip, Stegarul Dac.

În urmă cu doar câteva zile, Stegarul Dac s-a aflat și la Mănăstirea Prislop, din județul Hunedoara, acolo unde Călin Georgescu s-a întâlnit cu susținătorii săi. Vezi AICI informațiile.

Sursă foto & video: Facebook / Cezar Cătălin Avramuță

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