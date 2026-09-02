Elevii care încep în această toamnă clasa a IX-a vor fi prima generație de liceeni care va studia pe parcursul întregului ciclu liceal după noile planuri-cadru și noile programe școlare. Tot această generație va susține, în 2030, primul examen de Bacalaureat organizat pe baza noilor programe de examen.
Într-un răspuns transmis Parlamentului la o interpelare privind disciplina Istorie, Ministerul Educației explica faptul că noile programe de examen vor fi derivate din noile programe școlare și vor selecta conținuturi din trunchiul comun și, după caz, din curriculumul de specialitate, notează Edupedu.ro.
Noul examen de Bacalaureat vine cu modificări importante în ceea ce privește atât numărul probelor, cât și modul de evaluare a competențelor.
Potrivit Ordinului nr. 4.138/2026, Bacalaureatul din 2030 va include următoarele probe:
Pentru filiera teoretică:
Totodată, Ministerul precizează că proba de evaluare a competențelor lingvistice la două limbi moderne (B), proba de evaluare a competențelor digitale (C) și proba F sunt prevăzute să se desfășoare în timpul anului școlar, în timp ce celelalte probe scrise vor avea loc în sesiunea de Bacalaureat.
Pentru elevii care încep acum clasa a IX-a, Bacalaureatul din 2030 va reprezenta, astfel, primul examen național major organizat integral după noul model curricular.