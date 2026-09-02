Elevii care încep în această toamnă clasa a IX-a vor fi prima generație de liceeni care va studia pe parcursul întregului ciclu liceal după noile planuri-cadru și noile programe școlare. Tot această generație va susține, în 2030, primul examen de Bacalaureat organizat pe baza noilor programe de examen.

Într-un răspuns transmis Parlamentului la o interpelare privind disciplina Istorie, Ministerul Educației explica faptul că noile programe de examen vor fi derivate din noile programe școlare și vor selecta conținuturi din trunchiul comun și, după caz, din curriculumul de specialitate, notează Edupedu.ro.

Cum va arăta Bacalaureatul din 2030

Noul examen de Bacalaureat vine cu modificări importante în ceea ce privește atât numărul probelor, cât și modul de evaluare a competențelor.

Potrivit Ordinului nr. 4.138/2026, Bacalaureatul din 2030 va include următoarele probe:

proba A01 – evaluarea competențelor de comunicare în limba română (toate profilurile și specializările);

proba A02 – evaluarea competențelor de comunicare în limba maternă, pentru elevii din învățământul în limbile minorităților;

proba B – evaluarea competențelor lingvistice la două limbi moderne (în prezent se evaluează o singură limbă modernă);

proba C – evaluarea competențelor digitale;

proba scrisă la Limba și literatura română (A1/A2/A3);

proba scrisă la Limba și literatura maternă (D), pentru elevii care studiază în limbile minorităților;

două probe scrise obligatorii diferențiate (proba E), stabilite în funcție de filieră, profil și specializare;

proba F, o probă scrisă de evaluare a competențelor de bază, la alegere, complementară profilului urmat de elev.

Pentru filiera teoretică:

la profilul real, proba F va fi aleasă dintre istorie, geografie, discipline socio-umane sau religie;

la profilul umanist, proba F va fi aleasă dintre matematică, fizică, chimie sau biologie.

Pentru filierele tehnologică și vocațională, proba F va fi susținută la o disciplină complementară celor alese la proba E.

Totodată, Ministerul precizează că proba de evaluare a competențelor lingvistice la două limbi moderne (B), proba de evaluare a competențelor digitale (C) și proba F sunt prevăzute să se desfășoare în timpul anului școlar, în timp ce celelalte probe scrise vor avea loc în sesiunea de Bacalaureat.

Pentru elevii care încep acum clasa a IX-a, Bacalaureatul din 2030 va reprezenta, astfel, primul examen național major organizat integral după noul model curricular.