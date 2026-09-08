Ministrul israelian de Externe, Gideon Saar, anunțat, marți, închiderea consulatului britanic din Ierusalim, ca represalii la anunțul sancțiunilor împotriva coloniilor israeliene din Cisiordania, impuse de Londra și de alte țări occidentale, relatează France 24 și BBC.

Potrivit guvernului britanic, „Consulatul General Britanic din Ierusalim reprezintă guvernul Regatului Unit în Ierusalim, Cisiordania și Gaza” și lucrează în domeniul „intereselor politice, comerciale, de securitate și economice dintre Regatul Unit și Palestina”.

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Saar a mai afirmat că Marea Britanie nu va mai avea dreptul să participe la misiunea de coordonare condusă de SUA pentru Gaza, desfășurată în Israel și că instruirea de către britanici a forțelor Autorității Palestiniene din Cisiordania va fi întreruptă.

„Demersul britanic este imoral și constituie o ingerință flagrantă în afacerile unui stat suveran și în procesul său electoral”, a afirmat el. Oficialul a calificat drept „minciuni scandaloase” acuzațiile formulate anterior de ministrul de externe Ed Miliband.

El susține că demersul Partidului Laburist este „deosebit de absurd”, deoarece tocmai Declarația Balfour a guvernului britanic din 1917 a recunoscut în mod oficial „dreptul istoric al poporului evreu de a-și restabili patrie națională pe pământul Israelului”.

Pe lângă închiderea consulatului, ministrul Afacerilor Externe, Gidéon Saar, a anunțat interzicerea intrării în Israel pentru 12 personalități britanice considerate „antisemite”.

Fostul lider al Partidului Laburist și fervent apărător al palestinienilor Jeremy Corbyn se numără printre britanicii cărora li s-a interzis intrarea în Israel.

Israelul a inclus alți 11 membri ai Parlamentului pe lista persoanelor cărora li se refuză intrarea, printre care se numără și Zarah Sultana, care s-a alăturat lui Jeremy Corbyn părăsind Partidul Laburist aflat la putere pentru a fonda partidul de stânga „Your Party”.

Cele 12 persoane afectate sunt:

1.⁠ ⁠Jeremy Corbyn, deputat

2.⁠ ⁠Zarah Sultana, deputată

3.⁠ ⁠Fahad Ansari, directorul Riverway to the Sea, care se autointitulează „organizație de formare juridică și advocacy”

4.⁠ ⁠Deputatul Naz Shah

5.⁠ ⁠Diane Abbott, deputată

6. Hannah Spencer, deputată

7. Carla Denyer, deputată

8.⁠ ⁠Sian Berry, deputată

9. Ellie Chowns, deputată

10. John McDonnell, deputat

11. Richard Burgon, deputat

12.⁠ ⁠Adrian Ramsay, deputat

Vorbind în ebraică, ministrul israelian de externe, Gideon Saar, acuză guvernul britanic de amestec în alegerile din Israel, care vor avea loc la sfârșitul lunii octombrie.

El spune că populația Israelului respinge categoric un stat palestinian și acuză guvernul britanic că alimentează antisemitismul.

Saar a precizat că a coordonat răspunsul Israelului cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu. Israelul va organiza alegeri la sfârșitul lunii octombrie.

Marco Rubio: Casa Albă nu comentează decizia Marii Britanii, dar nici nu va face același lucru

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio a declarat că Washingtonul nu are niciun comentariu în urma deciziei de astăzi a Marii Britanii – dar adaugă că nu vor să vadă „nimic destabilizator” în Cisiordania în acest moment, având în vedere „atât de multe lucruri care se întâmplă în regiune”.