Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale propune majorarea fondurilor alocate schemei de ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură. Potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern publicat pe 8 septembrie, bugetul aferent anului 2026 ar urma să ajungă la 863,666 milioane de lei, de la 714,3 milioane de lei. Proiectul prevede și actualizarea cuantumului rambursării acordate pentru fiecare litru de motorină eligibil. Modificarea este legată de reducerea temporară a accizei standard la motorină, aplicată în perioada 7 aprilie – 30 iunie 2026, informează Agrointeligența.

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Pentru motorina utilizată în perioada 1 ianuarie – 6 aprilie și pentru cea consumată între 1 iulie și 31 decembrie 2026, valoarea sprijinului este stabilită la 2,697 lei pe litru. În cazul motorinei utilizate în intervalul 7 aprilie – 30 iunie, cuantumul rambursării este de 2,397 lei pe litru. Diferența de 30 de bani pe litru este determinată de reducerea accizei standard aplicate în această perioadă.

268 de milioane de lei pentru peste 15.000 de beneficiari

Potrivit Ministerului Agriculturii, reducerea accizei și schema de rambursare reprezintă două mecanisme distincte, care pot fi aplicate concomitent. Autoritățile susțin că această modalitate de calcul nu depășește limitele privind costurile eligibile stabilite la nivel european.

Pentru trimestrul al doilea din 2026, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a centralizat datele necesare efectuării plăților pentru 15.386 de beneficiari. Cantitatea totală de motorină eligibilă este de 110.131.922,227 litri, iar valoarea rambursărilor calculate ajunge la 268.017.613 lei. Cea mai mare cantitate de motorină este aferentă sectorului vegetal, unde au fost centralizați 93.521.424,020 litri, pentru care suma calculată este de 227.822.162 lei.

În sectorul zootehnic sunt incluși 11.682.304,223 litri, valoarea rambursării fiind de 28.310.115 lei. Pentru activitățile din domeniul îmbunătățirilor funciare au fost centralizați 4.928.193,984 litri, cu o valoare a sprijinului de 11.885.336 lei.

Ministerul Agriculturii face alocări suplimentare. Bugetul pe 2026 ar putea depăși 860 de milioane de lei

Suplimentarea bugetului este necesară după ce fondurile aprobate inițial au fost aproape integral utilizate. Din suma de 714,3 milioane de lei alocată schemei, APIA a efectuat plăți în valoare de 713.539.643 de lei, rămânând disponibilă suma de 760.357 de lei. Prin proiectul pregătit de MADR se propune alocarea suplimentară a 149,366 milioane de lei. În urma suplimentării, bugetul total al schemei pentru anul 2026 ar ajunge la 863,666 milioane de lei.

Fondurile provin de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Suplimentarea este justificată prin necesitatea asigurării fondurilor pentru cererile eligibile și continuarea plăților către fermieri.

Proiectul de Hotărâre de Guvern urmează să parcurgă procedura de aprobare. Până la adoptarea actului normativ, prevederile și valorile menționate au caracter de propunere.