Sondaj Gândul. Ziarul a întrebat: „Care a fost cel mai bun ministru din Guvernul Bolojan?”. Răspunsurile cititorilor au fost surprinzătoare

Un nou sondaj Gândul le-a fost adresat cititorilor. Ziarul a întrebat: „Care a fost cel mai bun ministru din Guvernul Bolojan?”, iar răspunsurile cititorilor au fost surprinzătoare.

Sondajul Gândul a avut aproximativ 6.000 de votanți. Iată rezultatele!

Potrivit acestui sondaj Gândul, cel mai bine cotat ministru din Guvernul Bolojan a fost ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. El a obținut un punctaj de 36% de voturi.

Pe locul al doilea, cu 17% voturi, se află Diana Buzoianu, ministru al Mediului, iar pe locul al treilea s-a clasat Radu Miruță, ocupant al ministerului Apărării.

Dar, au fost și miniștrii care au obținut 0 voturi: aceștia sunt: ministrul Transporturilor, ministrul Culturii, ministrul Dezvoltării, ministrul Educației.

Amintim că guvernul Boojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Ilie Bolojan și-a încheiat mandatul de 10 luni ca prim-ministru al României. Moțiunea de cenzură a trecut cu 281 de voturi.

