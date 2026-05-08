Reacția OMS după focarul de hantavirus care a ucis 3 persoane pe o navă de croazieră în Atlantic: „Nu indică o nouă pandemie. Riscul e scăzut”

Mihai Tănase
Hantavirus - Foto: Profimedia images
Organizația Mondială a Sănătății transmite că focarul de hantavirus apărut la bordul navei MV Hondius nu reprezintă începutul unei noi pandemii, deși virusul a provocat deja decese și a declanșat o amplă operațiune internațională de monitorizare a pasagerilor.

Temerile că lumea s-ar putea confrunta cu o nouă criză sanitară globală, la doar câțiva ani după pandemia de Covid-19, au fost temperate de Organizația Mondială a Sănătății, care susține că focarul de hantavirus izbucnit la bordul navei de expediție MV Hondius nu are caracteristicile unei pandemii, potrivit BBC.

Virus – Foto: Freepik.com – Imagine cu rol ilustrativ

Mesajul a fost transmis clar de epidemiologul OMS, Maria van Kerkhove, care a precizat că actuala situație este fundamental diferită de cea trăită în 2020.

„Acesta nu este Covid, nu este gripă, se răspândește într-un mod foarte, foarte diferit”, a declarat Maria van Kerkhove, epidemiolog specializat în boli infecțioase în cadrul OMS.

Oficialul a explicat că virusul necesită „contact strâns și intim” pentru transmitere, ceea ce reduce semnificativ riscul unei răspândiri explozive la scară globală. Cu toate acestea, autoritățile sanitare tratează focarul cu maximă precauție, mai ales după confirmarea mai multor cazuri și apariția unor decese suspecte.

Până în prezent, cinci dintre cele opt cazuri suspecte au fost confirmate, iar trei persoane au murit, inclusiv o femeie olandeză în vârstă de 69 de ani infectată cu virusul. Alte două decese – un bărbat olandez și o femeie germană – sunt încă investigate pentru a se stabili dacă au avut legătură directă cu hantavirusul.

Croaziera, operată de Oceanwide Expeditions, a plecat pe 1 aprilie din Ushuaia, cu aproximativ 150 de pasageri și membri ai echipajului din 28 de țări la bord. Între timp, zeci de persoane au debarcat în Sfânta Elena și s-au împrăștiat spre diverse destinații internaționale, inclusiv Marea Britanie, Olanda, Statele Unite, Singapore și Africa de Sud.

Această dispersare globală a declanșat o mobilizare internațională amplă, cu autorități sanitare din mai multe state care încearcă acum să localizeze, testeze și monitorizeze persoanele expuse.

Ce îngrijorează cu adevărat experții

Cea mai mare atenție este concentrată asupra faptului că, potrivit OMS, în acest focar a fost documentată pentru prima dată transmiterea între oameni în acest context, în condițiile în care hantavirusul este asociat în mod tradițional cu rozătoarele infectate și cu contactul cu excrementele acestora.

Directorul general al OMS, Tedros Ghebreyesus, a încercat însă să liniștească opinia publică.

„Evaluăm riscul pentru sănătatea publică ca fiind scăzut”, a declarat Tedros Ghebreyesus, directorul general al OMS.

Totuși, specialiștii avertizează că perioada de incubație poate ajunge până la șase săptămâni, ceea ce înseamnă că noi cazuri ar putea apărea în perioada următoare. În acest timp, pe navă au fost impuse măsuri stricte, inclusiv purtarea măștii și utilizarea echipamentelor de protecție pentru cei care intră în contact cu persoane suspecte.

Simptomele infectării cu hantavirus

Inițial, acest virus zoonotic produce simptome care pot fi ușor confundate cu cele ale gripei, scrie La Razon.

Oboseala, febra și durerile musculare sunt unele dintre primele simptome pe care le poate provoca hantavirusul. Aproximativ jumătate dintre pacienți prezintă, de asemenea, dureri de cap, amețeli, frisoane și probleme abdominale, cum ar fi greață, vărsături, diaree și dureri abdominale – la fel, simptome care pot fi ușor confundate cu cele ale gripei.

Conform raportului Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA, la patru până la zece zile după infecția inițială cu acest virus zoonotic, apar simptome tardive ale sindromului pulmonar cauzat de hantavirus, cum ar fi tusea și dificultățile de respirație. Pacienții pot resimți presiune în piept pe măsură ce plămânii li se umplu cu lichid.

Sindromul pulmonar cu hantavirus poate fi fatal. 38% dintre persoanele care dezvoltă simptome respiratorii pot muri din cauza bolii. Mai exact, sindromul pulmonar cu hantavirus este o boală gravă și potențial fatală care afectează plămânii.

Febra hemoragică cu sindrom renal este o boală gravă și uneori fatală care afectează rinichii. Simptomele febrei hemoragice cu sindrom renal apar de obicei la 1 până la 2 săptămâni după expunere. Simptomele inițiale încep brusc și includ dureri de cap severe.

Dureri de spate și abdominale, febră/frisoane, greață și vedere încețoșată. În plus, persoanele pot prezenta înroșirea feței, ochi umflați sau roșii sau o erupție cutanată.

Simptomele ulterioare pot include: tensiune arterială scăzută, lipsa fluxului sanguin (șoc acut), sângerări interne (pierderi vasculare), insuficiență renală acută, care poate provoca o supraîncărcare severă cu lichide.

