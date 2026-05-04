Prima pagină » Știri externe » Oamenii de știință au descoperit 100 de planete datorită unui sistem de inteligență artificială. Tehnologia a fost aplicată unui satelit NASA

Oamenii de știință au descoperit 100 de planete datorită unui sistem de inteligență artificială. Tehnologia a fost aplicată unui satelit NASA

Ruxandra Radulescu
Oamenii de știință au descoperit 100 de planete datorită unui sistem de inteligență artificială. Tehnologia a fost aplicată unui satelit NASA

Astronomii de la Universitatea din Warwick au confirmat existența a peste 100 de exoplanete, inclusiv 31 de lumi identificate recent, folosind un nou sistem de inteligență artificială, notează Mediafax.

Echipa a aplicat acest instrument datelor provenite de la satelitul TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) al NASA, o misiune care scanează cerul în căutarea unor ușoare scăderi ale luminii stelare care apar atunci când o planetă trece prin fața stelei sale gazdă, transmite Science Daily,

Concluziile lor, publicate în MNRAS, se bazează pe o analiză detaliată a observațiilor de la peste 2,2 milioane de stele, colectate în primii patru ani de activitate ai TESS.

Cercetătorii s-au concentrat pe planetele care orbitează foarte aproape de stelele lor, parcurgând o orbită completă în mai puțin de 16 zile. Această abordare a produs una dintre cele mai precise măsurători de până acum privind cât de frecvente sunt aceste planete cu perioadă scurtă.

„Folosind noul nostru pipeline RAVEN, am reușit să validăm 118 planete noi și peste 2.000 de candidați la statutul de planetă de înaltă calitate, dintre care aproape 1.000 sunt complet noi”, a declarat prima autoare, dr. Marina Lafarga Magro, cercetătoare postdoctorală la Universitatea din Warwick.

Tipuri de planete rare și extreme identificate

Printre planetele recent confirmate se numără câteva categorii deosebit de interesante. Unele sunt planete cu perioadă ultra-scurtă, care își înconjoară stelele în mai puțin de 24 de ore. Altele aparțin așa-numitului „deșert neptunian”, o regiune în care, conform teoriilor actuale, se așteaptă să existe puține planete.

Studiul a dezvăluit, de asemenea, sisteme cu mai multe planete strâns aglomerate, inclusiv perechi de planete necunoscute până acum care orbitează aceeași stea.

Măsurarea frecvenței reale a planetelor

Cu ajutorul acestui set de date validat cu atenție, cercetătorii au putut să depășească descoperirile individuale și să examineze tipare mai largi. Într-un studiu MNRAS însoțitor, ei au măsurat cât de des apar planete apropiate în jurul stelelor de tip solar, cartografiind rezultatele în funcție de perioada orbitală și dimensiunea planetei cu un nivel de detaliu fără precedent.

Rezultatele arată că aproximativ 9-10% dintre stelele de tip solar găzduiesc o planetă apropiată. Acest lucru este în concordanță cu concluziile anterioare ale misiunii Kepler a NASA – un telescop spațial care a măsurat anterior ratele de apariție a planetelor, dar noua analiză reduce incertitudinile cu până la un factor de zece.

Ce este RAVEN

RAVEN este un sistem automat conceput pentru a răspunde uneia dintre cele mai mari provocări ale astronomiei: transformarea volumelor uriașe de date colectate de telescoapele spațiale în descoperiri fiabile.

Acesta analizează datele provenite de la milioane de stele pentru a identifica scăderile infime de luminozitate cauzate de trecerea planetelor în fața acestora.

Apoi, sistemul utilizează inteligența artificială antrenată pe simulări realiste pentru a elimina semnalele false, precum stelele binare sau zgomotul instrumental, înainte de a confirma statistic cele mai puternice candidați.

Recomandarea video

Citește și

ANALIZA de 10 Rețeaua de boți „Matrioșka”, suspectată de legături cu Kremlinul, atacă din nou. Pune paie pe foc în „scandalul cerealelor” dintre Ucraina și Israel
10:00
Rețeaua de boți „Matrioșka”, suspectată de legături cu Kremlinul, atacă din nou. Pune paie pe foc în „scandalul cerealelor” dintre Ucraina și Israel
ALERTĂ Alertă sanitară pe o navă de croazieră în Atlantic: trei morți într-un focar suspect de hantavirus. Cum se transmite virusul
09:43
Alertă sanitară pe o navă de croazieră în Atlantic: trei morți într-un focar suspect de hantavirus. Cum se transmite virusul
VIDEO Elon Musk, comentariu viral despre România. Fondatorul Tesla este fascinat de un loc special din țara noastră
09:16
Elon Musk, comentariu viral despre România. Fondatorul Tesla este fascinat de un loc special din țara noastră
POLITICĂ Ungaria intră într-o nouă eră. Peter Magyar organizează „ziua schimbării” la Budapesta, odată cu votul pentru învestirea sa ca premier
09:02
Ungaria intră într-o nouă eră. Peter Magyar organizează „ziua schimbării” la Budapesta, odată cu votul pentru învestirea sa ca premier
CONTROVERSĂ Fostul primar al New Yorkului, internat de urgență la spital: Rudy Giuliani, fost avocat al lui Trump, trece prin momente critice la 81 de ani
08:29
Fostul primar al New Yorkului, internat de urgență la spital: Rudy Giuliani, fost avocat al lui Trump, trece prin momente critice la 81 de ani
ULTIMA ORĂ Incident grav în Strâmtoarea Ormuz: un petrolier, lovit de proiectile necunoscute în apropierea Emiratelor Arabe Unite
08:00
Incident grav în Strâmtoarea Ormuz: un petrolier, lovit de proiectile necunoscute în apropierea Emiratelor Arabe Unite
Mediafax
Reacția lui Ilie Bolojan față de românii care au ieșit în stradă pentru a-l susține
Digi24
Putin pierde teritorii în Ucraina, pentru prima dată în ultimii doi ani. Cât au recucerit forțele Kievului (analiză ISW)
Cancan.ro
Câte mii de euro a primit eliminata Patrice Cărăușan, pentru cele 17 săptămâni petrecute la Survivor 2026
Prosport.ro
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Adevarul
Paradoxul pensionării la 50 de ani în MAI: 61% din foștii angajați au pensii de peste 5.000 de lei, dar cer dreptul la cumulul pensie-salariu
Mediafax
Diavolul se îmbracă de la Prada 2, pe primul loc în box office, cu încasări de 77 de milioane de dolari
Click
Ce i se întâmplă Codruței Filip, la două luni de la divorț: „Nu mi-e jenă să o spun”
Digi24
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de ministrul italian de Externe
Cancan.ro
Cum arată bărbatul din staff-ul lui Ilie Bolojan, devenit viral pe TikTok? A atras toate privirile
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie la 64 ani. Fosta gimnastă are o siluetă de invidiat! Cum arată meniul ei zilnic?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Misterul unui Audi cu Check Engine aprins: dealerul nu găsește problema reală, dar un mecanic independent vine cu o soluție
Descopera.ro
O structură gigantică, ascunsă chiar în spatele Căii Lactee. Ce au găsit astronomii aici?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Universul s-ar putea sfârși mai devreme decât s-a crezut, au descoperit cercetătorii

Cele mai noi

Trimite acest link pe