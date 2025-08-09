Prima pagină » Actualitate » Câte ore de somn îți trebuie, de fapt, în funcție de vârstă

Câte ore de somn îți trebuie, de fapt, în funcție de vârstă

09 aug. 2025, 14:37, Actualitate
Câte ore de somn îți trebuie, de fapt, în funcție de vârstă
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Somnul nu este numai o simplă pauză de la activitățile zilnice, ci este o nevoie biologică esențială pentru sănătatea fizică și psihică. Fără a avea acest repaus odihnitor, corpul și mintea încep să își piardă capacitatea de a funcționa normal. În această epocă, marcată de un stres constant și de un ritm alert, insomnia și privarea de somn au devenit probleme tot mai frecvente, care îi afectează în special pe tineri și pe adulții activi. În lipsa unor suficiente ore de odinhă, echilibrul organismului este grav perturbat.

Astfel, privarea de somn se definește prin reducerea numărului de ore de odihnă necesare pentru a menține starea optima de vigilență și funcționare. Însă nu toți oamenii reacționează la fel: dacă unii pot rezista mai bine după două nopți nedormite, alții resimt pe loc efectele. Totuși, studiile indică faptul că cei mai vulnerabili sunt copiii și tinerii, în vreme ce persoanele vârstnice se pot adapta, în general, la perioade mai scurte de somn.

Pe termen scurt, o noapte albă poate să fie tolerată, dar dacă lipsa somnului devine o regulă, consecințele se fac rapid simțite. Stările de somnolență, de oboseală accentuată, iritabilitatea, depresia, dificultățile de concentrare și memorie sunt numai câteva dintre efectele unei odihne insuficiente. În plus, se mai poate observa și o creștere a apetitului alimentar și o scădere libidoului, semne clare că organismal încearcă să compenseze dezechilibrele interne.

Nevoia de somn poate varia semnificativ, în funcție de vârstă. Astfel, un nou născut are nevoie de până la 17 ore de somn pe zi, în vreme ce un sugar se odihnește, în medie, între 12 și 15 ore. Copiii mici, între 1-2 ani, petrec între 11 și 14 ore dormind, iar preșcolarii între 10 și 13 ore. La vârsta școlară, nevoia de somn scade la 9-11 ore, în vreme ce adolescenții au nevoie de 8-10 ore zilnic. Pentru adulții între 18 și 64 de ani, specialiștii recomandă între 7-9 ore de somn, iar pentru cei trecuți de 65 de ani, 7-8 ore sunt suficiente.

Din păcate însă, persistă obiceiul de a sacrifice somnul pentru a lucra, a studia sau a petrece timp în fața ecranelor, mai ales în rândul adolescenților și tinerilor. Pe termen lung, această privare voluntară poate duce la probleme de sănătate greu de corectat. Mai mult, anumite afecțiuni medicale ca apneea obstructivă în somn, bronhopneumopatia cronică sau tulburările hormonale pot să împiedice obținerea unui somn de calitate. Nu trebuie neglijate nici afecțiunile psihice ca depresia, anxietatea sau stresul post-traumatic, deoarece influențează direct calitatea odihnei.

Din fericire, există soluții eficiente de a îmbunătăți somnul, ca tehnicile de relaxare musculară progresivă, stabilirea unei rutine constante de culcare și trezire, psihoterapia sau tratamentul medicamentos prescris de medic, care pot ajuta considerabil. Administrarea de medicamente trebuie să se facă strict sub supravegherea unui specialist, iar întreruperea lor să fie realizată treptat, conform indicațiilor date de medic.

În afară de recomandările medicale, și disciplina mai joacă un rol important. Este eficient și să evităm mesele copioase și consumul de alcool cu câteva ore înainte de culcare, să reducem timpul petrecut pe dispositive electronice seara și să avem un spațiu curat și aerisit în dormitor. De asemenea, activitatea fizică moderată în timpul zilei, cititul înainte de culcare și stingerea luminii imediat ce apare senzația de oboseală contribuie la un somn mai profund.

Autorul recomandă:

Studiu. Somnul întrerupt predispune la DEMENȚĂ

5 sfaturi esențiale pentru un SOMN de calitate. Ce recomandă specialiștii și care sunt riscurile lipsei de odihnă pe termen lung

Citește și

ULTIMA ORĂ Sebastian Burduja, preşedinte PNL Bucureşti, SEMNAL direct pentru alegerile la Primăria Capitalei: „Suntem condamnați să facem asta și pe mai departe”
14:36
Sebastian Burduja, preşedinte PNL Bucureşti, SEMNAL direct pentru alegerile la Primăria Capitalei: „Suntem condamnați să facem asta și pe mai departe”
ACTUALITATE Cu ce poți curăța mașina de spălat rufe pentru a prelungi viața aparatului electrocasnic. Cum scapi de mirosurile neplăcute din cuvă
14:31
Cu ce poți curăța mașina de spălat rufe pentru a prelungi viața aparatului electrocasnic. Cum scapi de mirosurile neplăcute din cuvă
EXTERNE Volodimir Zelenski reacționează după anunțul întâlnirii istorice dintre Trump și Putin de pe 15 august și spune că Ucraina nu va ceda teritorii
14:25
Volodimir Zelenski reacționează după anunțul întâlnirii istorice dintre Trump și Putin de pe 15 august și spune că Ucraina nu va ceda teritorii
FOTO Jurnaliștii nu mor, doar obosesc… Zbor lin spre stele, Lucia!
13:59
Jurnaliștii nu mor, doar obosesc… Zbor lin spre stele, Lucia!
ACTUALITATE Care este diferența dintre BULION și pasta de tomate. Mulți fac această confuzie
13:58
Care este diferența dintre BULION și pasta de tomate. Mulți fac această confuzie
ULTIMA ORĂ ÎNTÂLNIREA așteptată de o întreagă planetă, criticată de un oficial ucrainean / Umbre și lumini la trei ani şi jumătate de la începutul războiului
13:50
ÎNTÂLNIREA așteptată de o întreagă planetă, criticată de un oficial ucrainean / Umbre și lumini la trei ani şi jumătate de la începutul războiului
Mediafax
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
Digi24
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi primul stat din lume care interzice bancnotele
Cancan.ro
Concurenta de la Insula Iubirii care a făcut 4 ani de închisoare în Penitenciarul Gherla. Producătorii Antena 1 au ascuns acest lucru
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Zilele când moartea a coborât din cer. Povestea cumplită a unui atac fără precedent în istoria umanității
Mediafax
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu. Ar putea face profit de 430,00%
Click
Comuna din România unde se trăiește mai bine ca în multe orașe. Rupe topurile și a devenit vedetă internațională
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
Jaf istoric în Anglia: o grupare de români a reușit să fure de la Fiscul britanic aproape 50 de milioane de lire sterline
Cancan.ro
S-a aflat tot adevărul! Cum a încurcat Nicușor Dan înmormântarea lui Ion Iliescu. Alți politicieni au avut de suferit din cauza lui
Ce se întâmplă doctore
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: "Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă"
observatornews.ro
Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul
StirileKanalD
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
KanalD
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Descopera.ro
S-a născut „cel mai BĂTRÂN BEBELUȘ” din lume. Cu câți ani este mai mic decât părinții săi?
Capital.ro
S-a stins un mare actor. A fost cunoscut pentru performanțele sale memorabile pe scenă, film și televiziune
Evz.ro
CFR, pericol public. Două copile, rănite în trenul companiei de stat
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stirile Kanal D
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Kfetele
FOTO Fiul lui Mihai Leu a avut un accident în raliul creat în memoria tatălui său. Mașina campionului a fost distrusă
RadioImpuls
Trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele de la UNTOLD X în ultimul moment: „Decizia vine în urma unor neînțelegeri, rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă”. Reacția lui Edy Chereji, co-fondatorul festivalului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Descopera.ro
Carl Jung explică de ce anumiți oameni te enervează. Iritarea față de alții este un semn din subconștient
METEO Meteorologii Accuweather anunță o lună septembrie cum nu prea a mai fost, în România. Ce se întâmplă în București
14:43
Meteorologii Accuweather anunță o lună septembrie cum nu prea a mai fost, în România. Ce se întâmplă în București
OPINIE Pastila lui Cristoiu: Momentul istoric din 15 august 2025. E o întâlnire ruso-americană dedicată tuturor problemelor dintre America și Rusia
13:47
Pastila lui Cristoiu: Momentul istoric din 15 august 2025. E o întâlnire ruso-americană dedicată tuturor problemelor dintre America și Rusia
ACTUALITATE Cât costă cazarea pentru o noapte în orașul supranumit „perla Deltei Dunării”, în august 2025. Este una dintre cele mai vechi așezări din țară
13:46
Cât costă cazarea pentru o noapte în orașul supranumit „perla Deltei Dunării”, în august 2025. Este una dintre cele mai vechi așezări din țară
ACTUALITATE Ministrul Sănătății anunță că un spital modern prinde contur la Tecuci, cu o investiție de 190 de milioane de lei
13:46
Ministrul Sănătății anunță că un spital modern prinde contur la Tecuci, cu o investiție de 190 de milioane de lei
ALERTĂ ÎMPUȘCĂTURI în zona turistică Time Square! Haos și panică, după ce un tânăr a tras în oameni / Mobilizare a poliției la fața locului
13:16
ÎMPUȘCĂTURI în zona turistică Time Square! Haos și panică, după ce un tânăr a tras în oameni / Mobilizare a poliției la fața locului
REACȚIE Bogdan Cojocaru, lider PSD Iași: „Guvernul Bolojan frânează Moldova și vine cu restricţii şi schimbări care paralizează activitatea administraţiilor”
13:09
Bogdan Cojocaru, lider PSD Iași: „Guvernul Bolojan frânează Moldova și vine cu restricţii şi schimbări care paralizează activitatea administraţiilor”