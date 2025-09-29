Câte voturi a obținut PAS la Moscova, în alegerile parlamentare din Moldova

Cetățenii Republicii Moldova aflați în Rusia au avut posibilitatea să își exprime votul la alegerile parlamentare prin intermediul a două secții de votare organizate la Moscova, în incinta Ambasadei și a Consulatului Republicii Moldova.

La aceste secții au votat 4.109 persoane, iar rezultatele finale indică o majoritate clară pentru „Blocul Patriot”, alianță de partide cu mesaje pro-ruse, care a obținut 67,44% din voturile exprimate.

11,6% voturi pentru partidul Maiei Sandu

Partidul de guvernământ PAS, al Maiei Sandu, a obținut 11,66% din voturile de la Moscova, în timp ce Partidul Nostru, al lui Renato Usatîi, a înregistrat 8,54%. Decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a organiza doar două secții de votare în Rusia a stârnit critici din partea opoziției, în special a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), care a acuzat restricționarea dreptului la vot pentru cetățenii moldoveni aflați pe teritoriul Federației Ruse.

Pe parcursul zilei de duminică, presa de stat rusă a relatat formarea unor cozi în fața secțiilor de votare. Atmosfera din jurul secțiilor a fost una festivă: unii alegători au venit cu steaguri ale Moldovei și ale Rusiei, iar un grup de femei a interpretat melodii rusești tradiționale, precum „Katiușa” și „Smuglianka”. Pentru confortul alegătorilor, Ambasada a amenajat un cort unde votanții puteau servi ceai sau cafea înainte de a-și exprima votul, scrie Ziarul de Gardă.

Pentru diaspora, în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, au funcționat în total 301 secții de votare. Potrivit unui comunicat al CEC, cele mai multe secții au fost deschise în Italia (75), Germania (36), Franța (26), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (24) și România (23).

Vicepreședintele CEC, Pavel Postică, a declarat în cadrul emisiunii „Pe Față”, de la Moldova1, că în prezent peste 200.000 de cetățeni moldoveni se află pe teritoriul Federației Ruse, potrivit datelor oficiale transmise de Ministerul Afacerilor Externe.

Rezultate generale alegeri parlamentare

La nivel național, conform rezultatelor obținute după centralizarea a 99,95 din secții, rezultatele sunt următoarele:

PAS – 44,13% (573.481)

„Blocul Patriotic” – 28,26% (367.274)

BE „ALTERNATIVA” – 9,21% (119.716)

PARTIDUL NOSTRU – 6,35% (82.532)

PPDA – 5,73% (74.432)

