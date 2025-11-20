Categoriile de pensionari din România care vor primi 482 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026

Guvernul României a anulat indexarea pensiilor de la 1 ianuarie 2025, atunci când când pensiile nu au mai crescut cu 12%, dar și pe cea de la 1 ianuarie 2026 când pensiile ar fi trebuit să fie majorate cu 7%.

Mai mult, seniorii cu pensii mai mari de 3.000 trebuie să plătească CASS la pensie, de la 1 august a.c. Potrivit newsweek.ro, în urma acestei măsuri, în luna septembrie s-ar fi strâns în bugetul de stat suma de 400.000.000 lei.

Însă, pentru a compensa veniturile pierdute, bătrânii cu pensie mai mică de 2.570 de lei au primit 400 de lei și vor mai primi o tranșă tot de 400 de lei în decembrie.

Cei cu pensie mai mică de 1.940 de lei vor primi un ajutor de 50 de lei, ca să plătească facturile la curent, până în martie 2026. Dar aceste tichete în valoare de 50 de lei pe lună vor fi acordate doar la cerere.

De asemenea, până la sfârșitul anului, pensionarii eligibili vor primi și a doua tranșă de 125 de lei pe cardurile de alimente, ca parte a unui program guvernamental destinat persoanelor vulnerabile.

Guvernul a mai anunțat că, anul viitor, mai oferă un ajutor în valoare de 482 de lei, care va fi acordat pensionarilor veterani de război și văduvelor de război, conform următorului document:

Art. 1 – Veteranii de război, văduvele de război, precum şi accidentaţii de război în afara serviciului ordonat, care au suferit o infirmitate din cauza acţiunii mijloacelor de luptă ale războiului, beneficiază în anul 2025 de un ajutor anual în cuantum de 482 lei/persoană pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice.

Art. 2 – Sumele pentru plata ajutorului prevăzut la art.1, inclusiv cheltuielile cu transmiterea acestora la beneficiari, se suportă din bugetele Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și Ministerului Afacerilor Interne, în limita fondurilor aprobate cu această destinație prin legea bugetului de stat.

A;adar, acest ajutor de 482 de lei poate fi cheltuit doar pe anumite lucruri. El se acordă pe anul 2025, iar banii vor fi oferiți începând cu luna decembrie.