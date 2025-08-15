Câteva ore până la întâlnirea ce ar putea schimba lumea! Avionul lui DONALD Trump e în drum spre Alaska

Avionul în care se află președintele Donald Trump și delegația americană a decolat spre Alaska și urmează să ajungă la Baza Comună Elmendorf-Richardson, pe aeroportul Anchorage, pentru summit-ul bilateral cu Vladimir Putin ce va avea loc azi, 15 august.

Donald Trump și delegația americană se îndreaptă la acest moment spre Alaska, potrivit informațiilor oferite de site-ul Flightradar.24. Aeronava președintelui Statelor Unite a decolat spre aeroportul Anchorage.

Protest pro-Ucraina pe aeroportul din Alaska, înaintea summit-ului Trump-Putin

Zeci de manifestanți pro-ucraineni au ieșit în stradă la Anchorage, înaintea summit-ului programat între președintele american Donald Trump și liderul Rusiei.

Informația a fost făcută publică de publicația The Kyiv Independent.

„Un miting pro-ucrainean important în Anchorage, înaintea întâlnirii Trump–Putin”, a transmis pe platforma X un jurnalist aflat la fața locului.

Participanții au afișat bannere cu mesaje precum „Ucraina și Alaska – niciodată din nou rusește”, „Putin nu se va opri la Ucraina” și „Alaska este alături de Ucraina”.

Summitul de vineri are loc pe fondul eforturilor intensificate ale Washingtonului de a media un acord de pace între Kiev și Moscova.

În timp ce protestele se desfășurau în Alaska, presa de stat de la Moscova a relatat că Vladimir Putin se află în orașul Magadan, în Extremul Orient rus. Potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, liderul rus urmează să aibă întâlniri cu oficiali locali și să viziteze o instalație industrială înainte de a zbura către Anchorage, unde reprezentanții săi au sosit încă de joi.

GÂNDUL vă prezintă, în regim LIVE UPDATE, principalele momente ale evenimentului, dar și concluziile întâlnirii dintre cei doi lideri.

Foto: Profimedia