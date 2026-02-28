Spațiul aerian din Qatar, Emirate, Bahrain și Israel (plus Iran si Irak) este închis.

Zborul care decolase acum câteva ore din Doha spre București a fost întors din drum. Pasagerii sunt în aeroport la Doha, aeroportul e full, Qatar Airways încearcă să le ofere cazare fiecăruia, dar va fi dificil. Fotografiile de mai jos sunt aproape live din aeroportul din Doha.

Se pare că nu se va zbura minim până la 3:00 noaptea din/spre Qatar, acesta este primul anunț oficial. Eu cred că se va prelungi mult și simt că în curând se va extinde restricția de zbor și asupra Arabiei Saudite, deci posibil Qatar va rămâne izolat pe zboruri o perioadî.