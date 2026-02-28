Prima pagină » Actualitate » Avertismentul consultantului în turism Răzvan Pascu: ”Anulați orice aveți departe prin lume, cu escală în Orientul Mijlociu în următoarele zile”

28 feb. 2026, 15:35, Actualitate
Aeroportul din Doha a fost blocat. Foto: Facebook Răzvan Pascu
Antreprenorul și consultantul în turism Răzvan Pascu a lansat un apel alarmant către toți românii: să evite cu oric preț orice escală în Orientul Mijlociu în zilele care urmează. Cunoscutul blogger este în acest moment la Doha, iar zborul său către București a fost anulat. 
Sâmbătă dimineață, un atac comun al Statelor Unite și Israelului în Iran a luat prin surprindere țara deținătoare a
armei nucleare (Vezi ultimele detalii AICI).

Cursa Doha-București a fost întoarsă din drum

Într-un mesaj postat pe contul său de socializare, Răzvan Pascu avertizează că spațiul aerian din Qatar, Emiratele Arabe Unite, Bahrain și Israel, plus Iran și Iran, este blocat complet. Acesta ar fi trebuit să zboare din Doha către București, însă cursa a fost întoarsă din drum.

Spațiul aerian din Qatar, Emirate, Bahrain și Israel (plus Iran si Irak) este închis.
Zborul care decolase acum câteva ore din Doha spre București a fost întors din drum. Pasagerii sunt în aeroport la Doha, aeroportul e full, Qatar Airways încearcă să le ofere cazare fiecăruia, dar va fi dificil. Fotografiile de mai jos sunt aproape live din aeroportul din Doha.
Se pare că nu se va zbura minim până la 3:00 noaptea din/spre Qatar, acesta este primul anunț oficial. Eu cred că se va prelungi mult și simt că în curând se va extinde restricția de zbor și asupra Arabiei Saudite, deci posibil Qatar va rămâne izolat pe zboruri o perioadî.
Părerea mea: anulați orice aveți departe prin lume, cu escală în Orientul Mijlociu în următoarele zile, a scris consultantul în turism. 

Mesajul unui român blocat în  Dubai: Acesta nu a fost lovit direct

Un alt mesaj în acest context turbulent vine din partea unui român blocat în Dubai. Antreprenorul Adrian Dragomir a rămas blocat în Dubai, din cauza faptului că zborurile au fost anulate, pe fondul atacurilor Iranului asupra bazelor americane din Qatar, Bahrain și Emiratele Arabe Unite.
Însă, acesta susține că Dubaiul nu a fost lovit direct, exploziile care s-au auzit sunt detonările la mare altitudine ale sistemelor de apărare antiaeriană din Emirate, care interceptează proiectilele deasupra spațiului aerian.
