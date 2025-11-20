Prima pagină » Actualitate » An de an, pe unii îi terorizează, pe alții îi bucură. Câți bani încă mai face Mariah Carey din piesa „All I want for Christmas is you”, lansată în urmă cu 30 de ani

An de an, pe unii îi terorizează, pe alții îi bucură. Câți bani încă mai face Mariah Carey din piesa „All I want for Christmas is you”, lansată în urmă cu 30 de ani

20 nov. 2025, 12:22, Actualitate
An de an, pe unii îi terorizează, pe alții îi bucură. Câți bani încă mai face Mariah Carey din piesa „All I want for Christmas is you”, lansată în urmă cu 30 de ani

Mariah Carey continuă să știge sume uriașe din hitul său legendar, All I want for Christmas is you”, lansat în urmă cu 30 de ani. În fiecare sezon, această piesă revine în forță în topuri și doboară recorduri care adaugă milioane la averea Reginei Crăciunului”.

De aproximativ trei decenii, Mariah Carey domnește ca Regina Crăciunului”. Totul a început în anul 1994, atunci când a lansat piesa devenită imn al sărbătorilor: All I want for Christmas is you”. Astfel, la momentul lansării, cântecul i-a adus artistei nu mai puțin de 60 de milioane de dolari, conform Forbes. De atunci însă, melodia nu numai că a intrat în cultura pop mondială, ci continuă să îi aducă artistei milioane de dolari anual.

Succesul acestei piese a generat zeci de coveruri, de la Ariana Grande la Michael Buble, dar și apariții în filme iconice ca Love Actually”. Iar performanțele continua: pe 13 decembrie 2024, această melodie a fost prima piesă de Crăciun din istorie care depășește 2 miliarde de ascultări pe Spotify.

sursa foto: Hepta

sursa foto: Hepta

„Este incredibil! Sunt atât de recunoscătoare tuturor celor care au făcut din piesă o tradiție a sărbătorilor lor”, a declarat Mariah Carey pentru PEOPLE.

Potrivit estimărilor Forbes și The Economist, Mariah Carey încasează aproximativ 2,5 milioane de dolari anual doar din redevențele generate de hitul său festiv. Alte surse, cum ar fi New York Post, ridică suma chiar la 3 milioane de dolari pe an.

Melodia, care este inclusă pe albumul Merry Christmas, a cucerit topurile în peste 26 de țări și revine, an de an, pe primele locuri în Billboard Hot 100 și în clasamentele Spotify odată ce se apropie luna cadourilor.

În anul 2021, piesa aceasta a devenit prima melodie de Crăciun care primește Discul de Diamant de la RIAA, semn al celor peste 10 milioane de vânzări și streamuri înregistrate. Iar în anul 2023, ea a fost inclusă în Registrul Național de Înregistrări al Congresului SUA, o recunoaștere rezervată creațiilor cu impact cultural major.

Cu toate acestea, din punct de vedere al vânzărilor totale, „White Christmas” al lui Bing Crosby rămâne pe primul loc, cu 50 de milioane de exemplare vândute.

Autorul recomandă:

Proces împotriva lui Mariah Carey pentru melodia „All I Want For Christmas Is You”. De ce este acuzată îndrăgita cântăreață în legătură cu unul dintre cele mai populare hituri festive

Citește și

HOROSCOP Universul s-a întors împotriva acestei Zodie. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
13:55
Universul s-a întors împotriva acestei Zodie. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
NEWS ALERT Cod galben de INUNDAȚII pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă atenționarea hidrologilor
13:49
Cod galben de INUNDAȚII pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă atenționarea hidrologilor
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan „fură” startul în cazul avizului de la CSM pe reforma pensiilor din justiție. Le mulțumește magistraților, deși precizările CSM îl contrazic pe președinte
13:47
Nicușor Dan „fură” startul în cazul avizului de la CSM pe reforma pensiilor din justiție. Le mulțumește magistraților, deși precizările CSM îl contrazic pe președinte
NEWS ALERT Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu o rangă într-o parcare din București, de către o femeie
13:45
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu o rangă într-o parcare din București, de către o femeie
FLASH NEWS Nicușor Dan evită să spună dacă România susține planul de pace al lui Trump. El susține Ucraina: „Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune. Suntem dispuși să continuăm să apărăm Ucraina”
13:14
Nicușor Dan evită să spună dacă România susține planul de pace al lui Trump. El susține Ucraina: „Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de țara în chestiune. Suntem dispuși să continuăm să apărăm Ucraina”
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Planul de pace al SUA pentru Ucraina: care sunt cele 28 de puncte
Cancan.ro
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Adevarul
Trei greșeli într-o propoziție: Ministerul Educației, prins cu tema nefăcută. Reacția lui Cristian David: „Incredibil!”
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
Digi24
Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo
Cancan.ro
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Oamenii cu pisici ar putea avea un risc mai mare de schizofrenie, sugerează o cercetare
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
13:53
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
SPORT România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
13:51
România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
FLASH NEWS Nicușor Dan face apologia subvențiilor pentru partide: „A scăzut numărul de sacoșe cu bani”. Se detașează de „războiul victimizării” iscat de Drulă
13:42
Nicușor Dan face apologia subvențiilor pentru partide: „A scăzut numărul de sacoșe cu bani”. Se detașează de „războiul victimizării” iscat de Drulă
JUSTIȚIE Șoferul camionului plin cu arme, oprit în Vama Albița, a fost reținut. Deținea 18 rachete antitanc și 8 lansatoare de grenade
13:07
Șoferul camionului plin cu arme, oprit în Vama Albița, a fost reținut. Deținea 18 rachete antitanc și 8 lansatoare de grenade
FLASH NEWS Nicușor Dan explică motivul din spatele revocării lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele. Ne-am despărțit”
13:00
Nicușor Dan explică motivul din spatele revocării lui Ludovic Orban: „Uneori se mai întâmplă telenovele. Ne-am despărțit”
ACTUALITATE Căprioarele pripășite în Crâng strică planurile petrecăreților. Buzău, al șaselea oraș care interzice focurile de artificii
12:56
Căprioarele pripășite în Crâng strică planurile petrecăreților. Buzău, al șaselea oraș care interzice focurile de artificii