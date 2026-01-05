Prima pagină » Actualitate » Ieși la pensie în 2026? Cât vei încasa lunar, dacă ai avut un salariu de 4.000 de lei

05 ian. 2026, 14:31, Actualitate
Te pregătești să ieși la pensie în anul 2026? Iată cât vei încasa lunar, dacă ai avut un salariu de 4.000 de lei. Calculul este efectuat în funcție de regulile de bază care se află în vigoare.

Dacă anul 2026 te retragi din câmpul muncii și te pregătești să ieși la pensie, atunci poți calcula valoarea drepturilor pe care le vei primi (în principiu) în funcție de contribuții și legea în vigoare. La momentul actual, punctul de pensie este cotat la 81 de lei, având în vedere că guvernul Bolojan a decis ca indexarea pensiilor cu inflația să fie suspendată.

În acest sens, CNPP a explicat, pe site-ul oficial, cum se calculează cuantumul pensiei, precum și numărul total de puncte.

„Cuantumul pensiei se determină prin înmulţirea numărului total de puncte realizat de asigurat, pe parcursul întregii perioade de activitate, cu valoarea punctului de referinţă, stabilită prin lege. La data de 1 septembrie 2024, valoarea punctului de referinţă este de 81 de lei.

Numarul total de puncte realizat de asigurat se obține din însumarea punctajelor anuale ale asiguratului și a numărului de puncte de stabilitate”, transmite CNPP.

Pentru a calcula o pensie, trebuie să fie luate în considerare mai multe elemente. În primul rând, trebuie să ai în vedere punctele de contributivitate. De asemenea, se iau în considerare atât punctele de stabilitate, cât și cele asiminate sau necontributive (situații speciale).

„În situația persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare CONTRIBUTIV mai mare de 25 de ani, pentru stagiul de cotizare CONTRIBUTIV care depășește acest plafon se acordă un număr de puncte de stabilitate, astfel:

a) 0,50 puncte pentru fiecare an realizat peste 25 de ani până la 30 de ani inclusiv, 0,04167 puncte pentru fiecare lună, respectiv 0,00139 puncte pentru fiecare zi;

b) 0,75 puncte pentru fiecare an realizat peste 30 de ani până la 35 de ani inclusiv, 0,06250 puncte pentru fiecare lună, respectiv 0,00208 puncte pentru fiecare zi;

c) un punct pentru fiecare an realizat peste 35 de ani, 0,08333 puncte pentru fiecare lună, respectiv 0,00278 puncte pentru fiecare zi”, explică CNPP.

Calcul pentru pensie: cât vei încasa la un salariu de 4.000 de lei, în 2026 / foto: Shutterstock

Calcul pentru pensie în cazul unui salariu de 4.000 de lei

În cazul unui salariu mediu de 4.000 de lei brut, vom ajunge la o pensie de 2.430 de lei pe lună. Avem următoarele date, conform Romaniatv.net:

  • În ultimii ani, salariul mediu brut pe economie a fost de circa 5.000 de lei;
  • Calcul puncte: raportul între salariu și salariul mediu (4.000/5.000) = 0,8 puncte pe lună.
  • Pentru a afla punctele anuale, se înmulțesc cele 12 luni cu 0,8 = 9,6 punte.
  • În cazul unei cariere de 30 de ani, ar fi: 9,6 x 30 = 288 de puncte. S-ar lua în considerare un total de 30 de puncte.
  • Puncte de stabilitate: sub 25 ani de muncă – 0 puncte.
  • Orientativ, pensia ar fi următoare: 30 de puncte x 81 lei/punct = 2.430 de lei/lună.

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)

Cele mai noi