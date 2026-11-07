Căutările marinarului căzut în apă de pe o navă din Marea Neagră au fost întrerupte

Căutările marinarului dispărut vineri în Marea Neagră după ce a căzut în apă de pe pescadorul Sea Angel 1, au fost reluate sâmbătă dimineață. Din nefericire, în ciuda intervenției salvatorilor, bărbatul nu a fost găsit, iar misiunea a fost suspendată la ora 12:00.

Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) a solicitat sâmbătă intervenția Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), pentru continuarea operațiunii începute cu o zi înainte.

”Sâmbătă 07.11.2026 ora 06:43, Centrul Maritim de Coordonare ( MRCC) a solicitat intervenția Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) pentru a relua operațiunea de căutare și salvare începută vineri 06.11.2026, a unei persoane care a căzut în apă de pe nava SEA ANGEL 1.

La ora 07:10, nava SAR ARTEMIS ajunge în zona indicată de MRCC și începe operațiunea de căutare”, se arată în comunicatul transmis de către instituție.

Căutările marinarului au fost întrerupte

Intervenția nu a avut însă rezultatul sperat. După mai multe ore de căutări, autoritățile au decis suspendarea misiunii.

”Nefiind găsită persoana căutată, la ora 12:00, MRCC a suspendat operațiunea de căutare și a dispus întoarcerea navei SAR ARTEMIS în bază”, au transmis reprezentanții ARSVOM.

Bărbatul este în continuare dispărut. Nu au fost comunicate informații despre o eventuală reluare a căutărilor.