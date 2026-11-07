Franța se pregătește pentru a patra sâmbătă consecutivă de proteste. Autoritățile estimează că 170.000 de oameni vor ieși în stradă la nivel național. Ce plănuiesc „Vestele galbene” la Paris

Franța se pregătește pentru un nou weekend de haos, marcat de a patra sâmbătă consecutivă de proteste masive la nivel național. Autoritățile se așteaptă ca între 130.000 și 170.000 de persoane să participe la manifestații pe întreg teritoriul țării, dintre care 60.000 la Paris.

Pentru a menține ordinea în fața manifestațiilor organizate de sindicate, mișcările de tineret și „vestele galbene”, Ministerul de Interne a mobilizat un dispozitiv impresionant de 70.000 de polițiști și jandarmi pe tot cuprinsul țării.

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La fel ca în săptămânile precedente, „prefeții au emis decrete de interzicere a manifestațiilor în centrele orașelor” și „evident, centrele orașelor vor fi protejate în mod sistematic”, a anunțat ministrul de Interne, Laurent Nuñez.

Forțele de ordine sunt deja mobilizate în capitala franceză, unde manifestația inter-sindicală de astăzi urmează să se desfășoare între Piața Republicii și Piața Națiunii.

Potrivit Prefecturii de Poliție din Paris, la ora locală 11:00 fuseseră efectuate 847 de controale.

În capitală, coaliția sindicală a tinerilor (Uniunea Studențească, Fage, Unef și USL) și sindicatele regionale (CGT, FO, FSU, Solidaires, CFDT) au chemat la proteste autorizate care se vor desfășura între Piața Republicii de Piața Națiunii.

Însă coordonatorii mișcării „vestelor galbene” au decis să acționeze pe cont propriu. Marcându-și clar distanța față de sindicate, aceștia au chemat la o adunare separată, interzisă de autorități, la ora 15:00, în Piața Concorde.

Se așteaptă între 40.000 și 60.000 de manifestanți la Paris

Pentru această nouă zi de mobilizare, autoritățile se așteaptă ca astăzi să sosească la Paris între 40.000 și 60.000 de manifestanți, a aflat BFMTV de la o sursă din domeniul securității. Autoritățile se așteaptă ca în capitală să sosească între 150 și 400 de militanți radicali.

În cadrul zilei de mobilizare din 5 noiembrie, 65.000 de manifestanți au fost prezenți la Paris, potrivit bilanțului Ministerului de Interne.