Ciprian Ciucu, atac simultan împotriva AUR, PSD și USR. La aceeași masă cu Bolojan, primarul din București susține că „PNL este singurul partid normal la cap și are un candidat care se vede în sondaje”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost prezent vineri, 6 noiembrie, alături de fostul premier Ilie Bolojan, liderul PNL, la Buzău, unde a avut loc o nouă întrunire a liderilor liberali. Cu câteva ore înainte, Bolojan și Ciucu îl vizitaseră pe primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, care, deși a renunțat la funcțiile de conducere din PSD, a rămas în continuare membru al formațiunii politice, pentru a nu-și pierde mandatul câștigat în calitate de social-democrat. La întâlnirea cu liberalii din Buzău, Ciprian Ciucu a adresat critici dure la adresa celor mai puternice partide din România, însă nu s-a ferit să precizeze că PNL este „singurul partid normal la cap”, scrie News.ro.

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„USR-ul este un partid de agitați, se contestă unii pe alții” / „PSD-ul nu mai are lider. Cine, Manda? Hai să fim serioși” / „AUR este un partid de populiști”

„Eu cred că noi suntem singurul partid normal la cap. Singurul partid care e în proiectul european, democratic, normal la cap, în acest peisaj politic.

USR este un partid de agitaţi, care contestă orice, oricând, în orice context, şi se contestă până şi unii pe alţii.

PSD nu mai are lider. Cine, Manda? Hai să fim serioşi”, a declarat Ciprian Ciucu în fața liberalilor buzoieni.

AUR este un partid de extremişti neofascişti, populişti.

Mai mult, primarul general al Capitalei este de părere că Partidul Național Liberal are „un candidat care se vede și care beneficiază de încredere mare în sondaje”.

De asemenea, Ciucu a amintit un episod în care un om de afaceri i-ar fi spus că, deși Ilie Bolojan a crescut impozitul pe dividende în perioada în care se afla la cârma Guvernului, nu îi poate purta pică, întrucât „a făcut ceea ce era corect” pentru ca România să nu intre în colaps economic.

Primarul PSD din Buzău, fanul lui Bolojan, și-a întâlnit idolul / Reacția fostului premier: „Să nu apară că trecem la PSD”

Primarul Buzăului, social-democratul Constantin Toma, care și-a arătat de mai multe ori aprecierea pentru Ilie Bolojan a primit vineri, 6 noiembrie, vizita liderului PNL, însoțit de edilul bucureștean Ciprian Ciucu. Întâlnirea a avut loc în contextul în care Toma se află în conflict cu conducerea PSD, inclusiv cu Sorin Grindeanu.

„Schimb de experiență între un fost și doi actuali primari. Administrație pentru oameni, pentru comunități. Mulțumesc pentru vizită, Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu”, a transmis Constantin Toma pe pagina personală de Facebook.

La puțin după întâlnirea cu primarul de la PSD, Ilie Bolojan a ținut să sublinieze că nu a fost vorba de o întâlnire în scop politic.

„Vă spun să nu apară altceva, că trecem la PSD cumva, da? Deci ca să fiţi liniştiţi. L-am sunat pe domnul Toma, îi ştiu pe toţi primarii de mari oraşe. El a spus: haideţi până la mine, la o cafea. Şi, ca nişte oameni civilizaţi, am fost astăzi la prânz la Primărie”, a declarat liderul PNL.