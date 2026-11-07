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Unitatea 1 a Centralei Cernavodă va ajunge la o capacitate de 100% peste 24 de ore. Ce spune premierul Luca Niculescu despre repornirea Unității 2

Elena Popescu
Sursa foto: Ștefan Petre
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Unitatea 1 a Centralei Cernavodă va avea o capacitate de 100% peste 24 de ore, potrivit declarațiilor premierului Luca Niculescu care a vizitat sâmbătă Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă.

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”Aseară, Unitatea 1 a fost repornită. Am fost în camera de comandă, alături de colegii mei, și am văzut cum nivelul furnizării de energie crește în fiecare oră. Suntem la 50% din ceea ce poate produce Unitatea 1 și până la capătul următoarelor 24 de ore, capacitatea de producere a energiei va fi de 100%. Este o veste bună, este o veste foarte bună. Repornirea acesteia reprezintă un lucru important „mai ales în această perioadă, deoarece scade presiunea pe sistemul energetic, vor scadea importurile, mai ales în orele de vârf”, a declarat sâmbătă Luca Niculescu.

”Nici în 100 de ani nu va fi o asemenea situație”

De asemenea, premierul a mai precizat că se vor ști mai multe despre redeschiderea Unității 2 a Centralei Cernavodă după ziua de luni.

”O altă veste bună ar fi rezultatul analizei pe care o veți avea luni, despre stadiul în care se află Unitatea numărul 2”, a declarat premierul.

Despre repornirea acesteia, premierul a spus că nu se ”angajează la chestiuni pe care evident nu le controlează”, însă speră că și aici ”veștile să fie foarte bune, foarte curând”.

”Nu vreau să mă angajez la chestiuni pe care nu le controlez, dar sper ca veștile să fie bune. Am trecut printr-o situație foarte serioasă. Studiile de predictibilitate spuneau că nici în 100 de ani nu va fi o asemenea situație. Lucrările de dragare trebuie să fie făcute în permanență pentru a funcționa energia nucleară, care e bună, e sigură, nu are costuri așa mari. Centrala de la Cernavodă e în primele locuri din clasamentele internaționale”, a mai spus Luca Niculescu.

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