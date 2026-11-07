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Trump a anunțat trei domenii în care ar fi dispus să colaboreze cu democrații, în urma înfrângerii suferite de Partidul Republican la alegerile din 3 noiembrie. Ce spune președintele SUA depre posibile demiteri sau plecări din echipa sa

Melania Agiu
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Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că este dispus să colaboreze cu democrații în domeniul imigrației, al impozitelor și al dezvoltării economice, în urma eșecurilor înregistrate de Partidul Republican la alegerile intermediare din 3 noiembrie.

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În cadrul unei întâlniri cu presa, pe aeroportul din Florida, vineri seara, acesta a identificat câteva domenii posibile de consens, dar nu a prezentat propuneri legislative concrete și nici un calendar al negocierilor.

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  • Nu (58%, 4.505 Votes)
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„Mă gândesc mult la asta. Adică, am spus și înainte, imigrația este una dintre ele, reducerile de impozite sau poate anumite măsuri legate de impozite, menite să facă sistemul mai convenabil și mai bun”, a spus Trump când a fost întrebat ce inițiative ale democraților ar putea susține.

„Putem întreprinde numeroase inițiative de dezvoltare economică. Cred că putem realiza multe lucruri împreună.”, a mai precizat oficialul de la Casa Albă.

Trump a afirmat că oficialii nou aleși și-au exprimat interesul de a colabora cu administrația sa în privința problemelor care afectează statele lor. El a menționat Texasul și Carolina de Sud, dar nu a numit niciun oficial și nu a anunțat nicio întâlnire.

„Unii dintre cei aleși vor să se întâlnească cu noi și să discute diverse chestiuni.”, a mai precizat președintele.

Comentariile sale au indicat o deschidere către negocieri.

Următorul Congres își va prelua mandatul în ianuarie. Până atunci, Congresul actual se află într-o sesiune de „lame duck”, în cadrul căreia parlamentarii pot lua măsuri cu privire la proiectele de lege aflate în curs de dezbatere și la nominalizările prezidențiale.

Trump a respins zvonurile potrivit cărora vrea să își demită secretarii, după ce mass-media a relatat insistent despre o posibilă plecare a șefului Pentagonului, Pete Hegseth.

Sursă video: X/@EricLDaugh

Jurnaliștii l-au întrebat pe Trump dacă se așteaptă la noi demiteri sau plecări din echipa sa în lunile următoare.

„Foarte puține (schimbări). Avem un Cabinet excelent”, a spus Trump.

În cadrul discuției cu jurnaliștii, Trump a confirmat, de asemenea, continuarea contactelor diplomatice cu Iranul și a prezentat planurile pentru o expoziție aerospațială de amploare la fosta bază de aterizare a navetelor spațiale din Florida.

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