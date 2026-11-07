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Cum ar putea fi evitată o nouă oprire a reactoarelor de la Cernavodă în vara viitoare. Planul ministrului Energiei

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Autoritățile caută soluții pentru ca centrala nucleară de la Cernavodă să nu ajungă din nou în situația de a-și opri reactoarele din cauza debitului insuficient al Dunării. Ministrul Energiei, Dumitru Chișăliță, a anunțat că a cerut conducerii Nuclearelectrica să identifice măsuri care să poată fi aplicate înainte de vara anului viitor, în eventualitatea în care nivelul fluviului va scădea din nou.

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Oficialul a explicat că intervențiile trebuie gândite pe două direcții: unele care să ofere o soluție într-un interval relativ scurt și altele care să rezolve problema pe termen mai lung. Obiectivul este ca reactoarele să poată continua să funcționeze chiar și în condiții hidrologice dificile.

Sursa foto: Ștefan Petre

Două direcții de intervenție pentru protejarea centralei

Potrivit ministrului, una dintre soluțiile analizate presupune revizuirea criteriilor tehnice folosite la proiectarea unor astfel de instalații. Schimbările ar urma să fie luate în calcul în cadrul reproiectării canalului Bala 2, proiect hidrotehnic considerat important pentru menținerea unui debit adecvat al Dunării în zona centralei.

„În astfel de situații, trebuie regândite principiile și standardele care stau la proiectare în astfel de echipamente și, cu siguranță, se va întâmpla atunci când se va regândi și se va reproiecta acel canal, Bala 2”, a declarat Dumitru Chișăliță.

Sursa foto: Ștefan Petre

Ministrul a mai spus că a solicitat, împreună cu directorul și conducerea Nuclearelectrica, elaborarea unei variante care să poată fi pusă în practică într-un timp relativ scurt. Măsurile trebuie să reducă riscul unei noi opriri dacă, în aceeași perioadă a anului viitor, Dunărea se va confrunta cu un debit la fel de scăzut.

„Am solicitat și împreună cu directorul și cu conducerea Companiei Nuclearelectrica să lucreze într-un regim prioritar la o soluție care să poată să fie implementată într-un interval relativ scurt”, a precizat ministrul.

Sursa foto: Ștefan Petre

Lecțiile opririi din acest an

Cele două reactoare de la Cernavodă au fost oprite în vara acestui an din cauza dificultăților de asigurare a apei necesare răcirii instalațiilor. Unitatea 1 a fost deconectată la 28 iulie, iar Unitatea 2 la 13 august. Centrala a rămas astfel fără producție nucleară pentru mai bine de trei luni, iar pierderile estimate de premierul Luca Niculescu s-au ridicat la aproximativ un miliard de lei.

Revenirea în funcțiune a început pe 6 noiembrie, când Unitatea 1 a fost reconectată la Sistemul Energetic Național.

Anunțul ministrului Energiei indică faptul că autoritățile încearcă să evite repetarea acestui scenariu printr-o combinație de intervenții imediate și investiții structurale. Cele două direcții sunt analizate pe termen scurt-mediu și, respectiv, mediu-lung, însă calendarul concret și soluțiile tehnice urmează să fie stabilite.

Sursa foto: Ștefan Petre

Comentarii 1

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