De ce simțim nevoia să mâncăm după cină, chiar dacă suntem sătui. Cercetările arată că 1 din 3 persoane ia gustări seara

Ai luat cina, te simți sătul și confortabil, dar, o jumătate de oră mai târziu, te trezești scotocind prin dulapurile din bucătărie. Îți sună cunoscut? Cercetările sugerează că aproximativ o treime dintre oameni mănâncă gustări în fiecare seară, după cină – iar în cazul persoanelor cu vârste între 18 și 24 de ani, patru din cinci nu pot rezista tentației.

Nutriționistul dr. Kristine Beaulieu avertizează că acest lucru poate crea probleme. Ea subliniază dovezi care arată că, cu cât o persoană mănâncă mai mult în intervalul de două ore înainte de culcare, cu atât „cresc șansele” de a lua în greutate și de a deveni obeză. Așadar, de ce sunt atât de frecvente poftele de seară Și ce poți face pentru a le ține sub control?

Sondaj Gândul Va reuși Trump să își impună politicile, chiar dacă nu are majoritatea în Congres? Da (34%, 2.656 Votes)

Nu (58%, 4.505 Votes)

Nu știu (8%, 608 Votes) Voturi totale: 7.769

Loading ...

Apetitul atinge un nivel maxim seara

Deși, în timpul somnului, trec perioade lungi în care nu consumăm alimente, cercetările indică faptul că apetitul nostru atinge, în mod natural, un nivel maxim seara – indiferent, în mare măsură, de cât de mult am mâncat în restul zilei.

Profesorul James Betts, care studiază la Universitatea din Bath modul în care corpul procesează alimentele și energia, explică faptul că un factor important este nivelul ridicat al grelinei – așa-numitul „hormon al foamei” – care tinde să crească spre sfârșitul zilei, relatează BBC.

Însă contează și ceea ce mănânci. Mesele bogate în proteine, fibre și care oferă un volum mai mare tind să mențină senzația de sațietate pentru mai mult timp.

Profesorul Betts afirmă că, dacă masa de seară nu este nutritivă sau sățioasă, poate apărea ulterior o „prăbușire” a nivelului de energie, ceea ce îi determină pe oameni să apeleze la gustări. Pentru alții, teama de a se trezi flămânzi în timpul nopții reprezintă un factor motivant, iar obișnuința joacă, de asemenea, un rol important.

„Dacă gustările sunt consumate frecvent în același context, indiciile din mediul înconjurător pot declanșa pofte”, explică prof. Suzanne Higgs, expertă în studiul apetitului la Universitatea din Birmingham.

„De exemplu, dacă o persoană obișnuiește să mănânce gustări în timp ce se uită la televizor, simpla pornire a televizorului poate declanșa dorința de a mânca.”

De ce sunt atât de tentante dulciurile?

Nu doar senzația de foame se intensifică spre sfârșitul zilei. Cercetările sugerează că apetitul nostru pentru alimente bogate în calorii devine, de asemenea, mai intens, fiind stimulat de sistemul de recompensă al creierului, mai degrabă decât de o nevoie reală de energie.

„Preferința și dorința noastră pentru alimentele bogate în grăsimi sunt mai pronunțate mai târziu în cursul zilei, comparativ cu alimentele sărace în grăsimi”, afirmă Beaulieu, care își împarte activitatea între Universitatea din Leeds și Universitatea din Moncton, Canada.

Chiar și după o masă copioasă de seară, alimentele bogate în zahăr, grăsimi sau sare pot continua să activeze căile de recompensă din creier, ceea ce explică de ce mulți oameni simt nevoia să mai consume ceva în plus.

Dovezile sunt contradictorii. Însă, cu siguranță, o masă copioasă luată târziu afectează digestia și procesul natural prin care corpul se pregătește de somn, scrie sursa citată anterior.

Dar cum rămâne cu gustările?

Există indicii că alimentele bogate în carbohidrați rafinați și zaharuri adăugate – de la pâinea albă și orezul alb, până la biscuiți și prăjituri – ar putea fi asociate cu un somn de calitate mai slabă.

Cercetătorii consideră că acest lucru s-ar putea datora faptului că astfel de alimente provoacă fluctuații mai mari ale nivelului de zahăr din sânge și pot altera anumite semnale hormonale implicate în reglarea somnului și a apetitului.

Cu toate acestea, este dificil de stabilit o relație clară de cauzalitate. Este posibil ca persoanele care au un somn de slabă calitate să fie mai înclinate să consume gustări dulci.

„Se știe că privarea de somn nu doar că sporește apetitul, dar amplifică și dorința pentru alimente bogate în calorii”, explică prof. Jonathan Johnston, expert în somn și ritmuri biologice la Universitatea din Surrey.

Prin urmare, este foarte dificil de tras concluzii ferme cu privire la faptul că gustările luate târziu în seară perturbă somnul, afirmă Betts.

„Dovezile sunt departe de a fi clare și ar putea reflecta, poate, faptul că oamenii reacționează diferit unii față de alții la diverse alimente consumate înainte de culcare.”

Cum să iei gustări într-un mod mai sănătos

Mai întâi, încearcă să înțelegi ce te determină să iei gustări. Dacă îți este cu adevărat foame, ar putea fi util să te asiguri că mesele principale sunt mai sățioase.

Dacă gustările sunt, în principal, o chestiune de obișnuință, schimbarea rutinei și planificarea gustărilor din timp pot fi de ajutor.

„Mâncatul în timp ce atenția îți este distrasă – de exemplu, uitându-te la televizor – te poate face să consumi mai mult, deoarece nu mai ești la fel de atent la cantitatea pe care ai mâncat-o”, explică Higgs.

Totuși, nu este nevoie să renunți complet la gustările de seară. O porție rezonabilă dintr-un aliment care îți face plăcere este, adesea, o abordare mai sustenabilă. Asigură-te că ai la îndemână opțiuni sănătoase, precum fructe, iaurt sau nuci. Chiar și puțină ciocolată, din când în când, nu este un capăt de țară.