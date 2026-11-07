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Aproape 100.000 de mașini în minus pe piața din România. Românii amână achizițiile de autoturisme noi și second-hand

Aproape 100.000 de mașini în minus pe piața din România. Românii amână achizițiile de autoturisme noi și second-hand
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Piața auto din România traversează un an dificil, cu scăderi atât la înmatriculările de autoturisme noi, cât și la tranzacțiile cu mașini rulate. În primele zece luni din 2026, numărul total al vehiculelor înmatriculate a fost cu aproximativ 9% mai mic decât în perioada similară a anului trecut. Datele indică o diminuare a cererii, iar cumpărătorii nu par să se îndrepte către mașini noi, ci mai degrabă să amâne achiziția.

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Potrivit unei analize Profit.ro, în perioada ianuarie-octombrie au fost înmatriculate în România 979.125 de vehicule, față de aproximativ 1,07 milioane în aceeași perioadă din 2025. Diferența se apropie de 100.000 de unități, ceea ce arată amploarea încetinirii pieței auto.

Scăderi pe piața mașinilor noi și second-hand

Înmatriculările de autoturisme noi au ajuns la 121.609 unități în primele zece luni ale anului, în scădere cu 10,1% față de perioada corespunzătoare din 2025. Numai în octombrie au fost înregistrate 12.283 de autoturisme noi, cu 5,6% mai puține decât în aceeași lună a anului trecut.

Declinul este și mai vizibil pe segmentul mașinilor second-hand. Autoturismele rulate aduse din străinătate au înregistrat scăderi în fiecare lună din 2026. În octombrie, au fost înmatriculate pentru prima dată în România 27.216 astfel de vehicule, cu 23,8% sub nivelul din octombrie 2025.

Nici tranzacțiile cu mașini deja înmatriculate în România nu au evoluat mai bine. Aceste transferuri de proprietate, cunoscute drept transcrieri, au ajuns în octombrie la 58.251 de unități, cu aproximativ 11.000 mai puține decât în aceeași lună a anului trecut. Scăderea, de 15,8%, reprezintă cel mai accentuat declin lunar din acest an pentru acest segment.

Cumpărătorii preferă să amâne achizițiile

Evoluția celor trei segmente arată că reducerea vânzărilor de mașini noi nu a dus la o orientare mai puternică a clienților către autoturismele second-hand. Dimpotrivă, au scăzut atât importurile de mașini rulate, cât și tranzacțiile dintre proprietarii din România.

În total, piața autoturismelor second-hand, care include atât vehiculele aduse din străinătate, cât și pe cele tranzacționate în țară, s-a contractat cu aproximativ 9%. În primele zece luni au fost înregistrate 869.799 de mașini rulate, față de 954.738 în perioada similară din 2025, o diferență de aproape 85.000 de unități.

Datele sugerează că o parte dintre români preferă să păstreze mai mult timp autoturismele pe care le dețin, în loc să le înlocuiască. Totuși, statisticile privind înmatriculările și transferurile de proprietate numără vehiculele, nu persoanele care au renunțat la cumpărare. Prin urmare, diferența de aproape 100.000 de unități nu reprezintă un număr exact al românilor care și-au schimbat planurile.

Încetinirea pieței are efecte și asupra veniturilor publice, prin reducerea sumelor colectate din taxe, impozite și TVA pentru tranzacțiile la care aceasta se aplică. În același timp, prelungirea perioadei de utilizare a autoturismelor vechi poate contribui la menținerea unui parc auto îmbătrânit, cu emisii mai ridicate.

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