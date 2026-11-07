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Consiliul Concurenței investighează din nou sectorul bancar. Scorul FICO ar putea dezavantaja românii care compară ofertele de credit

Consiliul Concurenței investighează din nou sectorul bancar. Scorul FICO ar putea dezavantaja românii care compară ofertele de credit
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Consiliul Concurenței derulează o nouă investigație care vizează mai multe bănci din România și modul în care este calculat scorul FICO, indicator folosit pentru evaluarea riscului de creditare. Autoritatea suspectează că metodologia aplicată prin Biroul de Credit ar putea dezavantaja persoanele care solicită oferte de împrumut de la mai multe instituții financiare, descurajându-le astfel să compare dobânzile și să aleagă condițiile cele mai avantajoase.

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a explicat la Antena 3 CNN că verificările sunt distincte de investigația privind stabilirea indicelui ROBOR și vizează un număr mai mare de bănci decât cel din dosarul precedent. Ancheta ar urma să fie încheiată în primele luni ale anului 2027 și s-ar putea solda cu sancțiuni, dacă suspiciunile de încălcare a legislației vor fi confirmate.

Clienții care cer oferte de la mai multe bănci ar putea fi depunctați

În centrul investigației se află mecanismul prin care Biroul de Credit calculează scorul FICO, pe baza informațiilor despre istoricul financiar al unei persoane. Indicatorul ia în considerare, printre altele, comportamentul de plată, nivelul datoriilor și solicitările de creditare înregistrate.

Potrivit explicațiilor oferite de Bogdan Chirițoiu, problema nu este schimbul de informații dintre bănci în sine. Acesta este util pentru identificarea persoanelor care nu și-au respectat obligațiile de plată. Suspiciunea autorității privește însă efectul pe care metodologia de calcul îl poate avea asupra clienților care încearcă să obțină o ofertă mai bună.

Astfel, o persoană care solicită simulări sau oferte de credit de la trei ori patru bănci ar putea fi penalizată prin scăderea scorului de bonitate. În consecință, atunci când ajunge să solicite efectiv împrumutul, ar putea fi evaluată mai puțin favorabil decât înainte de efectuarea interogărilor.

Un asemenea mecanism ar putea limita mobilitatea clienților între instituțiile financiare. Oamenii ar putea deveni reticenți să compare ofertele sau să își refinanțeze împrumuturile, de teama că solicitările repetate le vor afecta șansele de a obține un credit în condiții mai bune.

Bogdan Chirițoiu a precizat că, în acest moment, autoritatea are suspiciuni, nu o concluzie privind existența unei încălcări a legii.

Ancheta vizează mai multe bănci decât dosarul ROBOR

Verificările privesc băncile membre ale Biroului de Credit, iar numărul instituțiilor vizate este mai mare decât în investigația referitoare la ROBOR. Potrivit informațiilor prezentate de președintele Consiliului Concurenței, ancheta ar urma să fie finalizată la începutul anului viitor.

Investigația privind sistemul de calcul al scorului FICO nu este însă una nouă. Potrivit informațiilor publicate despre dosar, autoritatea a efectuat încă din 2023 inspecții la zece instituții de credit, la Biroul de Credit și la Asociația Română a Băncilor.

Dacă vor fi confirmate practici anticoncurențiale, instituțiile implicate ar putea primi amenzi. Chirițoiu a precizat că obiectivul autorității nu este eliminarea unor bănci de pe piață, ci menținerea unui mediu în care clienții să aibă cât mai multe opțiuni.

Eventualele măsuri privind licențele de funcționare ale băncilor țin de competența Băncii Naționale a României, nu de cea a Consiliului Concurenței.

Ce este scorul FICO și de ce contează pentru cei care vor un împrumut

Scorul FICO este un indicator numeric folosit pentru estimarea riscului ca o persoană să nu își achite la timp obligațiile financiare. În România, acesta este calculat pe baza informațiilor din Biroul de Credit și poate influența analiza unei cereri de împrumut.

Un scor mai ridicat indică, în general, un risc de creditare mai redus. Băncile îl folosesc alături de alte criterii, precum veniturile solicitantului și gradul de îndatorare, atunci când decid dacă acordă un credit și în ce condiții.

Scăderea scorului nu înseamnă automat respingerea unei cereri de împrumut. Totuși, dacă solicitările făcute la mai multe bănci duc la depunctarea clientului, acesta ar putea avea de pierdut tocmai atunci când încearcă să găsească o dobândă mai mică sau să obțină condiții mai bune de finanțare.

Noua investigație a Consiliului Concurenței urmărește să stabilească dacă sistemul actual de evaluare protejează în mod legitim băncile împotriva riscurilor de neplată sau dacă, prin efectele sale, ajunge să îngrădească libertatea clienților de a compara și schimba ofertele de creditare.

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