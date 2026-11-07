Serviciile Secrete americane au arestat un bărbat înarmat lângă Casa Albă: Individul le-a spus agenților că auzea voci în cap care-i spuneau să-l ucidă pe Trump. Din ce țară provenea și cum a intrat în SUA

Serviciile Secrete americane au arestat un bărbat de origine venezueleană. în apropierea Casei Albe, asupra căruia au fost găsite mai multe arme. Bărbatul se afla într-un automobil și le-a povestit agenților că a auzit voci, în capul său, care îi spuneau să-l omoare pe președintele Donald Trump, relatează NBC News.

Sursă video: X/@EricLDaugh

Individul a fost arestat, joi, în apropierea Casei Albe, a anunțat guvernul federal.

Departamentul pentru Securitate Internă a declarat, vineri, că Ronny Yordrix Guanipa Chrinos a fost abordat de agenți ai Serviciului Secret, care au susținut că acesta se comporta în mod suspect în timp ce era parcat pe Constitution Avenue.

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„Când l-au interogat pe suspect, acesta a declarat că auzea voci în capul său care îi spuneau să vină la Washington, D.C. și să-l ucidă pe președintele Trump”, a precizat Departamentul Securității Interne într-un comunicat.

Chrinos, despre care autoritățile federale au afirmat că se afla ilegal în țară, se afla într-un vehicul care fusese declarat furat, au precizat autoritățile. El le-a spus polițiștilor că în interior se aflau arme, iar aceștia au găsit apoi o pușcă de tip AR-15, un pistol MAC-10, un pistol Glock 43X și muniție, a declarat DHS

Potrivit unui ofițer din cadrul Serviciului Secret, Chrinos, în vârstă de 26 de ani, dormea într-un Ford F-150 albastru parcat când a fost trezit și abordat de un ofițer joi, la ora 23:42.

La început, situația a fost tratată ca o verificare de rutină, dar, Chrinos a folosit apoi Google Translate pentru a-i spune unui ofițer că deținea arme pe care dorea să le predea autorităților.

Chrinos a mai spus, prin intermediul Google Translate: „Am obiectul pentru care au vrut să mă omoare, împreună cu ținuta care se potrivește cu el; dacă doriți, vi-l pot preda fără să opun nicio rezistență”.

Conform documentului judiciar, se pare că el ar fi spus, de asemenea, prin intermediul aplicației: „Am arma pentru că au încercat să mă omoare cu ea și a trebuit să le-o iau; se află în punga maro.”

Chrinos le-a spus anchetatorilor că vehiculul în care se afla îi aparținea șefului său, care i-l împrumutase. El a mai spus că achiziționase armele cu o lună în urmă și că locuia în vehicul.

O sursă din cadrul autorităților federale a declarat că procurorii analizează probele împotriva lui Chrinos și că acesta va fi prezentat luni în fața instanței federale.

DHS a declarat că Chrinos a intrat ilegal în SUA în 2024, a fost arestat de Poliția de Frontieră și eliberat ulterior.