Orașul din România care are cel mai ieftin vin fiert de la târgurile de Crăciun din Europa. Studiul a analizat 55 de târguri din mai multe țări

Este acea perioadă a anului în care începem să ne facem planuri pentru sărbători, iar târgurile de Crăciun se află adesea în fruntea listei. Anul acesta, se estimează că peste cinci milioane de britanici vor călători în străinătate pentru o escapadă de sărbători, bucurându-se de tradiția târgurilor de Crăciun: căsuțe acoperite de zăpadă, patinoare feerice, bunătăți delicioase și cadrul pitoresc al unei destinații europene de basm.

A sosit cea mai frumoasă perioadă a anului, iar ce mod mai bun de a sărbători există decât o excursie la cel mai ieftin târg de Crăciun din Europa, unde poți savura un vin fiert la prețul de 0,98 euro?

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Totuși, nu este întotdeauna ușor să alegi pe care să-l vizitezi pentru a te bucura de atmosfera festivă și de o vacanță de iarnă, prețurile fiind, cu siguranță, un factor important.

Tocmai de aceea, experții în călătorii au analizat târgurile de Crăciun din Europa care oferă cel mai ieftin vin fiert, dezvăluind unde anume bugetul tău va fi cel mai avantajos. Aceștia au examinat prețul vinului fiert în 55 de târguri de Crăciun europene și au descoperit că britanicii pot savura o cană din această băutură aromată cu doar 0,98 euro la Târgul de Crăciun din Sibiu, România, potrivit Express.

Târgul de Crăciun are loc în orașul Sibiu și va fi deschis în Piața Mare, în perioada 13 noiembrie 2026 – 3 ianuarie 2027. Peste 120 de expozanți din 36 de județe vor prezenta o gamă variată de „produse tradiționale și obiecte artizanale”, transformând evenimentul într-unul de anvergură internațională.

Accesul la târgul de Crăciun este gratuit, iar acesta va include un bar amenajat într-o cabană, un patinoar, o roată panoramică, o scenă pentru evenimente comunitare, un carusel, trenulețe, atelierul lui Moș Crăciun și un lift feeric, creat pentru a oferi o experiență desprinsă din povești. Atmosfera este la fel de atrăgătoare precum decorul de basm, cu clădiri colorate care mărginesc piața centrală a unuia dintre cele mai frumoase orașe din România.

Topul celor mai ieftine târguri de Crăciun în ceea ce privește prețul vinului fiert

Sibiu, România, 0,98 €

Brașov, România, 1,95 €

Craiova, România, 1,95 €

Sofia, Bulgaria, 2,11 €

Olomouc, Cehia, 2,12 €

Brno, Cehia, 2,12 €

Göteborg (Crăciunul la Liseberg), Suedia, 2,26 €

București, România, 2,35 €

Plzeň, Cehia, 2,54 €

Strasbourg, Franța, 3,08 €

Mulhouse, Franța, 3,08 €

Vilnius, Lituania, 3,08 €

Liège, Belgia, 3,08 €

Varșovia, Polonia, 3,53 €

Graz, Austria, 3,59 €

În cadrul aceluiași studiu, s-a constatat că unul dintre cele mai scumpe sortimente de vin fiert din târgurile de Crăciun se găsește la „Winter Wonderland” din Londra, unde costă 7,79 euro. S-a constatat, de asemenea, că această băutură specifică sărbătorilor costă 8,24 € pe pahar în faimoasele grădini Tivoli din Copenhaga (Danemarca) și 8,22 € pe pahar în Tallinn (Estonia).