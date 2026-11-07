Independența energetică a Europei și reducerea dependenței față de gazul rusesc. Un subiect care se află pe agenda liderilor europeni de mai bine de 20 de ani. Anexarea peninsulei Crimeea de către Rusia în 2014 a dat naștere conceputului de „Uniune Energetică” – un proiect care prevede, printre altele, diversificarea surselor de aprovizionare cu energie – însă punctul major de cotitură a reprezentat invazia Ucrainei din februarie 2022. La scurt timp după izbucnirea conflictului militar, Comisia Europeană a demarat planul REPowerEU, care vizează eliminarea totală și definitivă a dependenței de hidrocarburile rusești. Când președintele american Donald Trump a anunțat, la începutul lunii octombrie din acest an, că a semnat cu omologul său Vladimir Putin un acord prin care Statele Unite vor primi motorină din Rusia, liderii țărilor europene au lansat un val de reacții prin care, direct sau indirect, și-au declarat indignarea față de decizia lui Trump. Totuși, aceiași lideri europeni au cumpărat, în perioada ianuarie-septembrie 2026, nu mai puțin de 12,18 milioane de tone de gaz natural lichefiat (GNL), pentru care au plătit Kremlinului suma record de 7,88 de miliarde de euro.

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De altfel, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a confirmat vineri, 6 noiembrie, că țările europene au continuat să apeleze la Moscova pentru importuri de gaz natural lichefiat și nu s-a ferit să recunoască faptul că „Europa nu este lipsită de defecte”.

Declarația a fost făcută la scurt timp după ce același Mark Rutte a afirmat că „a ridicat o sprânceană” în momentul în care a aflat, la rândul său, că Donald Trump și Vladimir Putin au semnat un acord prin care Statele Unite au început deja să importe motorină din Rusia.

Europa a plătit Rusiei 7,88 miliarde de euro pentru gaz natural lichefiat în primele 9 luni din 2026 / Rutte spune că este vorba de 6 miliarde

Secretarul general al NATO, în timpul emisiunii Pauw & De Wit a mai precizat că statele europene au plătit șase miliarde de euro Rusiei pentru importurile de gaz natural lichefiat, sumă care, în opinia lui Rutte, i-ar putea aduce lui Putin încasări mai mari decât înțelegerea la care a ajuns cu Trump.

„Înțeleg panica din Europa privind acordul cu motorină. Europa a cumpărat gaz natural lichefiat în valoare de șase miliarde de euro. Asta generează mai mult profit decât ar putea genera acordul cu motorină. Europa nu este nici ea lipsită de defecte”, a declarat Mark Rutte.

Totuși, o analiză realizată de organizația germană Urgewald, bazată pe cifrele furnizate de compania globală de date Kpler, indică faptul că, în perioada ianuarie-septembrie 2026, porturile țărilor UE au primit o cantitate record de gaz natural lichefiat. Este vorba de 12,18 milioane de tone, o creștere cu 9,5% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Deși, în trimestrul al treilea din 2026, volumul importurilor a fost cu 13,6% mai mic decât în trimestrul al treilea din 2025 – cantitate pentru care Bruxelles-ul a plătit 1,92 miliarde de euro – nota de plată în primele nouă luni ale acestui an s-a ridicat la un total de 7,88 miliarde de euro.

Concluzia este simplă: Uniunea Europeană rămâne cel mai mare cumpărător global de gaz natural lichefiat rusesc. Aproape 50% din totalul exporturilor de GNL ale Rusiei ajung în țările din blocul comunitar.

Bilanțul complet al exporturilor de gaz natural lichefiat rusesc către Uniunea Europeană, în primele 9 luni din 2026

Reprezentanții organizației Urgewald, cu ajutorul datelor publicate de gigantul Kpler, paltforma globală care monitorizează comerțul fizic de mărfuri, fluxurile de energie și logistica marină, au prezentat un raport detaliat al importurilor de GNL rusesc în Uniunea Europeană pentru perioada ianuarie-septembrie 2026. Este vorba de următorii indicatori:

12,18 milioane de tone de GNL din Rusia livrate în porturile UE

de GNL din Rusia livrate în porturile UE 7,88 miliarde de euro plătiți de țările UE pentru GNL din Rusia: 2,88 mld. € în T1; 3,08 mld. € în T2; 1,92 mld. € în T3.

plătiți de țările UE pentru GNL din Rusia: Creștere de 9,5% a volumelor destinate UE față de aceeași perioadă din 2025

destinate UE față de aceeași perioadă din 2025 2,21 milioane de tone livrate către UE în trimestrul 3 din 2026

livrate către UE în trimestrul 3 din 2026 818 milioane de euro pentru 792.440 de tone livrate doar în luna septembrie

Interdicțiile impuse de Uniunea Europeană asupra importurilor de gaz natural lichefiat rusesc, în baza contractelor eligibile pe termen lung, se aplică de la 1 ianuarie 2027. Restricțiile asupra contractelor existente pe termen scurt au intrat în vigoare la data de 25 aprilie 2026.

Cum au reacționat liderii europeni după ce Trump a anunțat că deschide piața americană pentru motorina din Rusia, în urma discuției cu Putin

Pe 9 octombrie, președintele american Donald Trump a făcut, printr-o postare pe pagina personală de Truth Social, un anunț care poate candida cu ușurință la premiul de „anunțul anului”.

Liderul Statelor Unite a confirmat că, în urma unei discuții telefonice cu Vladimir Putin, care a durat o oră și jumătate, cei doi oficiali au ajuns la un acord cu privire la reluarea livrărilor de motorină rusească pe piața din America, măsură care, în opinia sa, va determina o scădere rapidă a prețurilor carburanților la nivel global.

Una dintre primele reacții a venit de la președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a acuzat Wahsingtonul că sprijină Kremlinul să continue războiul, exact în momentul în care sunt derulate negocieri pentru un posibil acord de pace.

De asemenea, la câteva zile după anunțul făcut de Trump, a început un val de reacții în lanț din partea liderilor europeni. Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a afirmat, pe 12 octombrie, că „pentru Germania și Europa, o astfel de decizie nici măcar nu intră în discuție”.

Poziția fermă a lui Merz a fost susținută și de declarațiile făcute de Kaja Kallas, Înalta Reprezentantă a Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, care a confirmat că „Europa nu va face același lucru”, întrucât „nu este momentul pentru a slăbi presiunea asupra Rusiei”.

Două zile mai târziu, prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a declarat că acordul reprezintă „o alegere extrem de riscantă și o legitimizare a Moscovei, în timp ce bombele continuă să cadă în orașele ucrainene”.

Pe 16 octombrie, președintele francez Emmanuel Macron a afirmat că decizia lui Donald Trump „transmite un mesaj negativ, care creează neîncredere” și a anunțat că va încerca „să le explice” acest aspect oficialilor de la Casa Albă, astfel încât să poată fi găsite alte soluții pentru reducerea prețurilor carburanților.

După alte câteva zile, pe 21 octombrie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a precizat că „Rusia nu este un furnizor de încredere”, pe motiv că „folosește dependențele energetice ca pe o armă de șantaj” împotriva țărilor unde înregistrează cele mai mari exporturi.