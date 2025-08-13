Ștefan Crainiciuc un deținut evadat este căutat de Poliție. Bărbatul de 58 de ani, pe numele căruia era emis un mandat de arestare preventivă pentru conducere sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, a evadat, miercuri seară, dintr-o ambulanţă a ANP Botoşani, în timp ce era transferat la Penitenciarul Jilava, la secţia de Psihiatrie. Bărbatul a sărit din mers, în zona unei ieşiri de pe autostrada A7, şi a fugit într-o zonă agricolă din apropierea municipiului Bacău, el fiind căutat.

Deținutul are o înălțime de 168 cm, ochi căprui, frunte lată, față ovală, sprâncene arcuite, mustață deasă cu colțurile arcuite în sus, barbă nerasă grizonată, iar la momentul producerii evenimentului purta pantaloni scurți de culoare închisă și tricou de culoare albă. Pentru orice informație cu privire la persoana din fotografie, vă rugăm să apelați numărul unic de urgență 112 sau Penitenciarul Botoșani, la numărul de telefon 0231.515.937, solitică Poliția.

Evadarea din Salvare

Deținutul Crainiciuc Ștefan, în vârstă de 58 de ani, arestat preventiv pentru săvârșirea faptei de conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe a fugit în jurul orelor 17.50 a fugit din autospeciala aflată în mișcare, aparținând Penitenciarului Botoșani, în zona centurii Bacău, în timp ce era transferat la Penitenciarul Spital Jilava, secția de psihiatrie.

Unitatea de deținere a fost alertată de urgență, administrația penitenciarului dispunând următoarele măsuri specifice: activarea planurilor de cooperare interinstituțională, alarmarea personalului penitenciarelor Botoșani și Bacău, constituirea echipelor de căutare mixte formate din polițiști de penitenciare și reprezentanți ai Inspectoratului Județean de Poliție Bacău, Brigada Mobila de Jandarmi Bacău și alte forțe de sprijin.

Menționăm că părăsirea fără autorizare a mijlocului de transport este asimilată infracțiunii de evadare şi se pedepseşte conform prevederilor articolului 285 din Codul Penal, cu închisoare de la șase luni la trei ani.

Pentru orice informație cu privire la persoana din fotografie, vă rugăm să apelați numărul unic de urgență 112 sau Penitenciarul Botoșani, la numărul de telefon 0231.515.937.