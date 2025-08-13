Prima pagină » Actualitate » Căutat de Poliție. Deținutul Ștefan Crainiciuc a evadat spectaculos dintr-o Salvare în mers

Căutat de Poliție. Deținutul Ștefan Crainiciuc a evadat spectaculos dintr-o Salvare în mers

Rene Pârșan
13 aug. 2025, 19:37, Actualitate
Căutat de Poliție. Deținutul Ștefan Crainiciuc a evadat spectaculos dintr-o Salvare în mers

Ștefan Crainiciuc un deținut evadat este căutat de Poliție. Bărbatul de 58 de ani, pe numele căruia era emis un mandat de arestare preventivă pentru conducere sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, a evadat, miercuri seară, dintr-o ambulanţă a ANP Botoşani, în timp ce era transferat la Penitenciarul Jilava, la secţia de Psihiatrie. Bărbatul a sărit din mers, în zona unei ieşiri de pe autostrada A7, şi a fugit într-o zonă agricolă din apropierea municipiului Bacău, el fiind căutat.

Deținutul are o înălțime de 168 cm, ochi căprui, frunte lată, față ovală, sprâncene arcuite, mustață deasă cu colțurile arcuite în sus, barbă nerasă grizonată, iar la momentul producerii evenimentului purta pantaloni scurți de culoare închisă și tricou de culoare albă. Pentru orice informație cu privire la persoana din fotografie, vă rugăm să apelați numărul unic de urgență 112 sau Penitenciarul Botoșani, la numărul de telefon 0231.515.937, solitică Poliția.

Evadarea din Salvare

Deținutul Crainiciuc Ștefan, în vârstă de 58 de ani, arestat preventiv pentru săvârșirea faptei de conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe a fugit în jurul orelor 17.50 a fugit din autospeciala aflată în mișcare, aparținând Penitenciarului Botoșani, în zona centurii Bacău, în timp ce era transferat la Penitenciarul Spital Jilava, secția de psihiatrie.

Unitatea de deținere a fost alertată de urgență, administrația penitenciarului dispunând următoarele măsuri specifice: activarea planurilor de cooperare interinstituțională, alarmarea personalului penitenciarelor Botoșani și Bacău, constituirea echipelor de căutare mixte formate din polițiști de penitenciare și reprezentanți ai Inspectoratului Județean de Poliție Bacău, Brigada Mobila de Jandarmi Bacău și alte forțe de sprijin.

Menționăm că părăsirea fără autorizare a mijlocului de transport este asimilată infracțiunii de evadare şi se pedepseşte conform prevederilor articolului 285 din Codul Penal, cu închisoare de la șase luni la trei ani.

Pentru orice informație cu privire la persoana din fotografie, vă rugăm să apelați numărul unic de urgență 112 sau Penitenciarul Botoșani, la numărul de telefon 0231.515.937.

Citește și

EXCLUSIV VIDEO Absența ROMÂNIEI de la reuniunea liderilor europeni, un semnal îngrijorător? Ștefan Popescu: „Poate face parte din zona în care se fac ajustări”
19:57
Absența ROMÂNIEI de la reuniunea liderilor europeni, un semnal îngrijorător? Ștefan Popescu: „Poate face parte din zona în care se fac ajustări”
ACTUALITATE Cum arată George Soros la 95 de ani. Deși apare rar în public, miliardarul și-a serbat ziua de naștere alături de fiul de 39 de ani!
19:55
Cum arată George Soros la 95 de ani. Deși apare rar în public, miliardarul și-a serbat ziua de naștere alături de fiul de 39 de ani!
ACTUALITATE Crimă oribilă în Zărnești. Un fiu și-a ucis tatăl cu un BURGHIU
19:22
Crimă oribilă în Zărnești. Un fiu și-a ucis tatăl cu un BURGHIU
ACTUALITATE Nămolul de Techirghiol vândut pe plajele din România pentru beneficiile sale asupra sănătății nu este unul autentic. Ce conține, de fapt
19:18
Nămolul de Techirghiol vândut pe plajele din România pentru beneficiile sale asupra sănătății nu este unul autentic. Ce conține, de fapt
ACTUALITATE Ștefan Popescu: „ROMÂNIA nu este orice fel de țară. Sigur că avem o imagine negativă, avem multe probleme”
19:00
Ștefan Popescu: „ROMÂNIA nu este orice fel de țară. Sigur că avem o imagine negativă, avem multe probleme”
ACTUALITATE Doliu în cinematografie. Actrița Sofia Seirli s-a înecat în Marea Egee
18:51
Doliu în cinematografie. Actrița Sofia Seirli s-a înecat în Marea Egee
Mediafax
Trump a discutat cu liderii UE și Zelenski înainte de întâlnirea sa cu Putin în Alaska. Principalele reacții
Digi24
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este inevitabil”. Care este planul și cine ar fi premier
Cancan.ro
Cum arăta Ilie Bolojan în tinerețe? 'Avea păr mult și creț'
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
De ce nu a semnat și România „declarația europeană” privind summitul din Alaska. „Este o victorie a lui Putin, fără doar și poate”
Mediafax
Cazul care a făcut înconjurul lumii! Un bărbat a murit sufocat de greutatea partenerei sale
Click
Reacția acidă a lui Ion Lăceanu, aflat în azil, după ce fiica l-a scăpat pe Irinel Columbeanu de datorii: „A petrecut cu femeile, trebuia să pună bani și la saltea”
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
În Portugalia, o femeie s-a dezechilibrat și a căzut peste soțul ei. Bărbatul a murit asfixiat
Digi24
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
Cancan.ro
'Emmanuel Macron să își pregătească sicriul'. E anchetă în Franța, după mesajul devenit viral
Ce se întâmplă doctore
Mănânci asta o dată pe săptămână? Riscul să faci cancer crește cu 30%!
observatornews.ro
A evadat din puşcărie pentru iubita lui minoră. Aflase că îl înşală cu fostul coleg de celulă
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
KanalD
Explozie gravă în Bacău, soldată cu patru răniți! A fost activat planul pentru transfer în străinătate prin Mecanismul european
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Consum WOW cu Dacia Bigster în București! Surpriza uriașă pentru Hyundai Tucson și VW Tiguan
Descopera.ro
Descoperire ȘOCANTĂ în centrul galaxiei noastre
Capital.ro
Lumea filmului e în doliu. Sfârșit tragic pentru o mare actriță: Ce păcat, atât de sfâșietor!
Evz.ro
Minivacanța de Sfânta Maria 2025. Locuri ideale pentru relaxare în apropiere de București
A1
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
S-a aflat cum a fost împărțită averea regretatului Felix Baumgartner! Ce a decis să lase familiei sale, dar și Mihaelei Rădulescu, partenerei de viață?
RadioImpuls
Incident neplăcut pentru Jador. Ce a pățit artistul și ce le-a transmis fanilor:"Nu vreau să-mi fac nici mie probleme și nici oamenilor care au greșit"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Fac dragoste de 6 ori pe săptămână!
Descopera.ro
Ce este Discul lui Sabu, misterioasa sculptură egipteană circulară
ACTUALITATE Ștefan Popescu: „Infiltrarea RUSIEI în regiunea Sahel influențează poziționarea geopolitică a Bucureștiului și a statelor europene”
20:29
Ștefan Popescu: „Infiltrarea RUSIEI în regiunea Sahel influențează poziționarea geopolitică a Bucureștiului și a statelor europene”
ULTIMA ORĂ Trump afirmă că a avut consultări ”foarte bune” cu liderii europeni și îl avertizează pe Putin /„Vor fi consecințe SEVERE” dacă nu oprește războiul
20:19
Trump afirmă că a avut consultări ”foarte bune” cu liderii europeni și îl avertizează pe Putin /„Vor fi consecințe SEVERE” dacă nu oprește războiul
ACTUALITATE Pastila lui Cristoiu de la ora 20:00: Liderii europeni se laudă cu o mare victorie: Au reușit să stea de vorbă cu Trump la telefon!
20:09
Pastila lui Cristoiu de la ora 20:00: Liderii europeni se laudă cu o mare victorie: Au reușit să stea de vorbă cu Trump la telefon!
POLITICĂ Președintele USR: „Deficitul pe care îl avem acum este o crimă față de următoarea generație”
20:04
Președintele USR: „Deficitul pe care îl avem acum este o crimă față de următoarea generație”
EXTERNE Zelenski: Rusia nu ar trebui să poată bloca admiterea Ucrainei în NATO /Costa: SUA ar putea oferi GARANȚII de securitate împreună cu Europa
19:50
Zelenski: Rusia nu ar trebui să poată bloca admiterea Ucrainei în NATO /Costa: SUA ar putea oferi GARANȚII de securitate împreună cu Europa
POLITICĂ Nicușor Dan, după „Coaliția de Voință”: Am subliniat că, pentru România, coordonarea și unitatea transatlantică sunt esențiale
19:43
Nicușor Dan, după „Coaliția de Voință”: Am subliniat că, pentru România, coordonarea și unitatea transatlantică sunt esențiale