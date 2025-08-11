Prima pagină » Actualitate » Caz fără precedent la Iași: o femeie cere în instanță dreptul de a deveni mamă folosind embrionul conceput cu soțul decedat

Caz fără precedent la Iași: o femeie cere în instanță dreptul de a deveni mamă folosind embrionul conceput cu soțul decedat

11 aug. 2025, 09:59, Sănătate
Caz fără precedent în Iași: o femeie a deschis un proces pentru a obține dreptul de a continua o procedură de fertilizare „in vitro” începută alături de soțul său, decedat cu doar câteva zile înainte de implantarea embrionului.

Situația apărută ridică numeroase probleme juridice complexe, mai cu seamă că legislația românească nu oferă, încă, reglementări clare în această privință, scrie Ziarul de Iași.

O tragedie înainte de pasul decisiv

Soții C., aflați împreună de două decenii, au încercat în repetate rânduri să aibă un copil. După mai multe proceduri nereușite, în martie 2023, femeii i-au fost recoltate 11 ovocite, fertilizate cu sperma bărbatului. Nouă embrioni nu au fost viabili, iar unul dintre cei doi rămași a fost implantat, fără succes.

Celălalt a fost congelat, urmând să fie folosit ulterior.

Cu șase zile înainte de implantare, bărbatul (39 de ani) a murit într-un accident rutier. Contractul semnat cu clinica prevedea distrugerea embrionilor în cazul decesului unuia dintre beneficiari, dacă nu exista un act notarial contrar. Cuplul nu încheiase un astfel de document.

La două luni după producerea tragediei, femeia a solicitat continuarea procedurii, însă clinica a refuzat. Emilia C. a deschis un proces civil, argumentând că soțul și-a dorit până în ultima clipă a vieții sale un copil și că acordul dat pentru fertilizarea ovocitelor presupunea implicit și consimțământul pentru implantare.

În demersul ei, văduva a invocat jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, drepturile copilului de la concepțiune și faptul că femeile singure pot apela la fertilizare asistată.

Părinții și fratele bărbatului s-au opus demersului, invocând motive morale și juridice. Printre altele, au susținut că decizia de a deveni tată nu poate fi transferată automat văduvei și au ridicat problema moștenirii, care ar fi schimbată în cazul apariției unui copil, scrie publicația citată.

Familia a mai insistat și că relația celor doi era tensionată, iar dorința de a continua procedura ar fi „egoistă”. Emilia C. a respins aceste acuzații, susținând că erau uniți și că au luptat împreună ani de zile pentru a avea un copil.

Citește aici ce decizie au luat magistrații, după ce au analizat atât legislația națională, cât și practica internațională.

