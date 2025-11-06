Prima pagină » Actualitate » Caz incredibl la Caraș-Severin: un elev își agresează profesorul, la catedră, pentru că i-a luat telefonul. E anchetă abia după 4 ani de la incident

06 nov. 2025, 19:34, Actualitate
sursa foto: captura video Antena3

Un caz incredibil s-a petrecut la Caraș-Severin. Un elev și-a agresat progfesorul, la catedră, pe motiv că i-a luat telefonul. Aceste verificări au loc abia după patru ani de la acest incident, deoarece școala n-a raportat cazul.

Inspectoratul şcolar condamnă ferm astfel de abateri„, a spus Ion Moatăr, purtător de cuvânt ISJ Caraş-Severin.

„S-a stabilit că, la momentul producerii incidentului, poliţiştii n-au fost sesizaţi nici de către unitatea de învățământ, nici de către cadrul didactic. Situaţia a fost gestionată la nivelul şcolii, iar elevul a fost sancţionat disciplinar, conform regulamentului intern al şcolii„, a declarat Simona Harbuzaru, purtător de cuvânt IPJ Caraş- Severin.

Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin face apel la responsabilitate în ceea ce privește distribuirea imaginilor și informațiilor în mediul online, pentru a evita interpretări eronate„, au mai transmis autoritățile, potrivit Antena 3.

Citește și

19:32
19:29
19:16
18:58
18:19
18:16
