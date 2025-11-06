Patronul unui cunoscut camping din Vama Veche s-a spânzurat. Motivul pentru care a recurs la gestul extrem

Un bărbat de 44 de ani a fost găsit mort, azi, într-un camping din Vama Veche, din județul Constanța. Polițiștii au deschis o anchetă ca să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs decesul.

Conform Știripesurse și Observator News, victima ar fi Florian Dinu, proprietarul Campingului Sandalandala. Bărbatul avea datorii la cămătari și era în depresie.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa au precizat că poliţiştii din Mangalia au fost sesizaţi cu privire la faptul ca o persoană s-ar fi spânzurat în incinta unui camping din staţiunea Vama Veche.

Poliţiştii ajunşi la fața locului au identificat cadavrul unui bărbat în vârstă de 44 de ani. În acest caz continuă cercetările pentru identificarea cauzelor şi împrejurărilor în care a survenit decesul.

