Momentul în care o femeie din București este proiectată în aer de un cablu de tramvai care s-a rupt. Femeia este în stop-cardiorespirator

Un accident ciudat s-a petrecut în București. O femeie este în stop-cardiorespirator, după ce a fost rănită de un cablu de tramvai care s-a rupt. Imaginile de mai sus surprind chiar momentul în care femeia este proiectată în aer, atunci când cablul cade pe ea.

O femeie a fost rănită de un cablu de tramvai pe o stradă din București. Cablul a fost rupt de un camion. Femeia a primit îngrijiri medicale, iar circulația tramvaielor prin zonă a fost oprită.

STB a anunțat că joi, în jurul orei 11.20, la intersecția străzii Calea Dudești cu Șoseaua Mihai Bravu, un camion a acroșat un fir de la rețeaua electrică de contact a tramvaielor.

În cădere, cablul a lovit–o pe femeie o aflată pe trotuar. Victima a primit îngrijiri medicale de la un echipaj SMURD.

Liniile de tramvai din zonă, 1, 10, 19, 23, 27, 49, au fost blocate, iar victima este în stop cardio-respirator, anunță reprezentanții ISU București-Ilfov. Ea a fost transportată în stare gravă la spital.

STB a înființat două linii navete de autobuze pentru preluarea pasagerilor: 601, între terminalul Romprim și intersecția Obor, dar și 623, între terminalul Faur și intersecția strada Nerva Traian cu Bulevardul Octavian Goga.

