Caz uluitor în ITALIA: un bărbat a locuit peste 3 ani cu trupul neînsuflețit al fratelui său!

Descoperire macabră făcută în Galbiate, provincia Lecco, Italia. Liniștea micuței localități a fost zguduită după ce s-a aflat că un bărbat în vârstă de 58 de ani a trăit în casă cu trupul neînsuflețit al fratelui său vreme de 3 ani.

Vecinii au alertat autoritățile atunci când au observat că victima, Angelo Spreafico, de 62 de ani, absenta de foarte mult timp.

Cei doi frați nu au fost căsătoriți

Polițiștii din Galbiate, sprijiniți de carabinierii din Olginate și echipa criminalistică, au intervenit la fața locului la începutul lui august. Într-una dintre camere, pe un pat, oamenii legii au găsit trupul lui Angelo, aflat într-un stadiu avansat de mumificare.

Primele constatări medico-legale indică lipsa unor urme de violență. Ancheta preliminară sugerează că bărbatul ar fi murit din cauze naturale, cel mai probabil în urma unui infarct sau a altui episod medical grav.

În tot acest interval de trei ani, fratele lui Angelo nu a raportat decesul autorităților.

Cei doi bărbați nu au fost căsătoriți niciodată și locuiau în aceeași clădire, dar cu intrări separate. Mai retras din fire, Angelo își petrecea majoritatea timpului acasă, mai ales după ce a izbucnit pandemia. Fratele lui lucra într-o cooperativă locală.

Polițiștii vor să-l audieze pe fratele victimei, dar numai după ce acesta va fi supus unei examinări medicale de specialitate. Ancheta în acest caz este în plină desfășurare.

