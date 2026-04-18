Prima pagină » Actualitate » Cazul dubios al lui „Dan Cooper", bărbatul care s-a îmbarcat în avionul Portland-Seattle, dar a „dispărut" fără urmă în timpul zborului

Cazul dubios al lui „Dan Cooper”, bărbatul care s-a îmbarcat în avionul Portland-Seattle, dar a „dispărut” fără urmă în timpul zborului

Cazul dubios al lui
Ai auzit vreodată de cazul lui „Dan Cooper” bărbatul care s-a îmbarcat în avionul Portland-Seattle, dar a „dispărut” fără urmă în timpul zborului? Este vorba despre un caz din anul 1971, când un individ de vârstă mijlocie și-a achiziționat un bilet de avion (doar dus, către Seattle) sub numele menționat anterior. Însă nimeni nu avea să cunoască faptul că urma să comită una dintre cele mai vestite infracțiuni din istoria Statelor Unite ale Americii. Povestea, mai jos.

Întreaga poveste debutează la data de 24 noiembrie 1971. Atunci, un bărbat care se identifica sub numele de „Dan Cooper", de vârstă mijlocie, îmbrăcat într-un costum elegant, a mers la ghișeul companiei Northwest Orient Airlines din Portland cu scopul de a achiziționa un bilet de avion către Seattle.

Cazul dubios al lui Dan Cooper, bărbatul care s-a îmbarcat în avionul Portland-Seattle, dar a dispărut fără urmă în timpul zborului

Cazul dubios al lui „Dan Cooper”

„Domnișoară, ar fi bine să vă uitați la bilet. Am o bombă”

Atunci, el a urcat la bordul aeronavei Boeing 727, având locul 18C. Își comandase o băutură alcoolică, apoi, după decolare, i-a dat stewardesei Florence Schaffner un bilețel. Bilețelul ajunsese, în schimb, direct în buzunar, gândindu-se că ar fi un simplu număr de telefon. În realitate, pe bilețel scria un mesaj care avea să schimbe întreaga poveste. S-a aplecat către femeie și i-ar fi șoptit, așa cum este relatat în postarea de pe Facebook: „Domnișoară, ar fi bine să vă uitați la bilet. Am o bombă”.

Bărbatul ceruse, în mod specific, să îi fie respectate anumite cerințe. Și anume, 200.000 de dolari în bancnote de 20 de dolari și patru parașute, 2 principale și 2 de rezervă. El mai solicitase să fie pus la dispoziție un camion cu combustibil care să aștepte avionul la aterizarea în Seattle. La aterizare, cei 36 de pasageri au fost evacuați. Doar echipajul de zbor mai rămăsese la bord.

Cazul dubios al lui Dan Cooper, bărbatul care s-a îmbarcat în avionul Portland-Seattle, dar a dispărut fără urmă în timpul zborului

Cazul dubios al lui Dan Cooper, bărbatul care s-a îmbarcat în avionul Portland-Seattle, dar a dispărut fără urmă în timpul zborului

A făcut ceva ce părea imposibil

Apoi, avionul a decolat din nou, după realimentare. Destinația următoare a fost Mexico City. „Dan Cooper” ordonase ca zborul să se desfășoare la o altitudine foarte mică (sub 3.000 de metri) și cu o viteză redusă. Ce urma să facă avea să șocheze și mai mult personalul aviatic. Și anume, în timpul unei furtuni, deasupra unei păduri dese și întunecate dintre Washington și Oregon, a coborât scara și a sărit în gol.

Cei 200.000 de dolari erau „legați” de corpul bărbatului. În urma acestui incident, FBI avea să demareze operațiunea „Norjak”. Nu au găsit niciun indiciu până în 1980, când un băiețel a găsit un pachet de 5.800 de dolari, bani putreziți, pe malul râului Columbia. Ulterior, seria bancnotelor a confirmat că erau banii solicitați de Cooper. În 2016, cazul avea să fie închis de FBI.

În spațiul public, în schimb, au apărut informații referitoare la celebrul caz. Presa relatează că este unul dintre cele mai mari mistere din istoria criminalității americane. După mai bine de 50 de ani, infama crimă ar fi putut fi rezolvată, după ce doi frați au susținut că au găsit parașuta folosită în deturnare, în șopronul mamei lor, și că Cooper ar fi fost tatăl lor, scrie The Guardian.

