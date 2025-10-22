Gestul bizar al unui bărbat. Și-a înscenat propria moarte pentru a vedea câți oameni vin la înmormântarea sa

Un fost veteran al Forțelor Aeriene Indiene, Mohan Lal, și-a înscenat propria moarte pentru a vedea câți oameni ar veni să îl conducă pe ultimul drum. Experimentul social a avut loc în satul Konchi, districtul Gaya, și a stârnit uimire în rândul comunității locale.

Mohan Lal, în vârstă de 74 de ani, s-a întins într-un sicriu și acoperit cu o cearșaf, a fost transportat spre crematoriu. Scopul său a fost să observe câtă atenție și respect i se acordă după aparenta sa moarte.

Reacția comunității locale după ce bărbatul și-a înscenat moartea

Pe măsură ce procesiunea se apropia de crematoriu, sute de rude și prieteni au fost acolo pentru a îi aduce un ultim omagiu. Chiar înainte de a ajunge la crematoriu, Mohan Lal s-a ridicat din sicriu și a șocat întreaga mulțime. El le-a dezvăluit celor prezenți scopul farsei, susținând că voia să vadă „cât respect și afecțiune o să îi dea oamenii, după ce moare”.

După ce „a reînviat”, participanții au ars o efígie în locul sicriului și au participat la o masă organizată chiar de către presupusul Mohan Lal. Fostul veteran a donat satului un crematoriu, astfel încât comunitatea să poată continua ritualurile și în sezonul ploios. Contribuțiile sale sociale au consolidat respectul și popularitatea sa în comunitate, după cum a declarat un localnic pentru mass-media.

Un caz similar a avut loc în Brazilia

Un caz asemănător a avut loc în 2023 în Brazilia, dar cu rezultate nu la fel de pozitive. Baltazar Lemos, în vârstă de 60 de ani, director de servicii funerare, și-a pus în scenă propria înmormântare după ce fusese dezamăgit de faptul că doar doi oameni participaseră la un eveniment funerar pe care-l organizase anterior.

Reacția celor care au participat la eveniment nu a fost la fel de bună, mulți s-au înfuriat și s-au considerat batjocoriți.

