Caz bizar în Spania. Ana și Daniel, doi frați de sânge, cer să le fie recunoscută căsătoria. Au depus deja o cerere

Ana și Daniel sunt doi frați de sânge din Spania care cer să le fie recunoscută căsătoria. Situația celor doi a generat, deja, o dezbatere socială intensă, mai ales că statul spaniol interzice căsătoriile între frați și prevede sancțiuni drastice pentru astfel de relații, arată Cancan.

Ana și Daniel sunt doi frați de sânge care s-au regăsit la vârste fragede, după separarea impusă de sistemul de protecție socială. Acum, cei doi frați, care trăiesc în Andaluzia, uimesc prin povestea de iubire interzisă pe care o au. Relația lor a atras atenția întregii comunități, fiind provocate discuții legate de iubire, moralitate și lege. Au sfidat totul, se iubesc, deși relația lor este considerată a fi incestuoasă, au doi copii, iar acum cer să le fie recunoscută căsătoria.

Deși sunt înrudiți, fiind frați de sânge, cuplul dorește ca actul căsătoriei să fie recunoscut. Un astfel de aspect, însă, este interzis în Spania, potrivit legii. Apropierea inițială dintre cei doi frați, apoi transformarea ei într-o relație amoroasă a generat multiple discuții în comunitate. Apoi, reacții scandaloase au generat și venirea pe lume a celor doi copii ai lor. Deși legea nu le permite să se căsătorească, cei doi frați de sânge refuză să se separe și sfidează legislația spaniolă.

În Spania, persoanele care au relații incestuoase riscă să fie sancționate sever de lege. „Ne iubim și vrem să fim recunoscuți ca un cuplu, nu ca un scandal”, au spus cei doi frați, în cadrul unui interviu televizat. În acest caz a intervenit avocatul cuplului, care a depus o cerere pentru modificarea legislației.

