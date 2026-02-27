Prima pagină » Actualitate » Cum a reușit o femeie să zboare fără bilet, de două ori în doi ani, din SUA până în Italia. Pasagera clandestină a evitat mereu agenții de securitate

Cum a reușit o femeie să zboare fără bilet, de două ori în doi ani, din SUA până în Italia. Pasagera clandestină a evitat mereu agenții de securitate

27 feb. 2026, 15:22, Actualitate
Cum a reușit o femeie să zboare fără bilet, de două ori în doi ani, din SUA până în Italia. Pasagera clandestină a evitat mereu agenții de securitate
FOTO - Caracter ilustrativ

O femeie a fost arestată în Italia după ce s-a îmbarcat fără bilet într-un zbor United Airlines, pe ruta SUA-Milano. Ea a fost condamnată și anul trecut pentru același lucru.

Svetlana Dali a plecat clandestin într-un zbor internațional în 2025 fără pașaport sau bilet a fost arestată și reținută în Italia, după ce a călătorit cu un avion de la Newark la Milano, fără permis de îmbarcare, potrivit a două persoane familiarizate cu situația, citate de nytimes.com.

Acum, ea a fost reținută pe aeroportul Malpensa după ce s-a îmbarcat la bordul zborului 19 al United Airlines fără bilet, evitând agenții de securitate ai aeroportului și de la poartă, potrivit surselor, care au cerut să râmână anonime, fiind vorba de o anchetă aflată în desfășurare.

O purtătoare de cuvânt a United Airlines a declarat, prin intermediul unui comunicat, că „se investighează acest incident și se colaborează cu autoritățile competente”.

Ce a primit de mâncare un pasager la clasa întâi, în timpul zborului

Fotografie cu caracter ilustrativ. Sursa: Profimedia

Emily Molinari, purtătoare de cuvânt a biroului din Newark al Biroului Federal de Investigații, a declarat că agenția era la curent cu „presupusul pasager clandestin” și colaborează cu oficialii aeroportului și cu Administrația pentru Securitatea Transporturilor la ceea ce a numit o anchetă deschisă.

La Aeroportul Internațional Newark Liberty, anchetatorii examnizează, de asemenea, imaginile de la camerele de filmat din interiorul și din apropierea amplasamentului, potrivit unei surse din cadrul forțelor de ordine familiarizate cu aparenta încălcare a securității.

