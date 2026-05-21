Horațiu Potra scapă de sechestrul pe avere. Tribunalul Sibiu i-a admis contestația, sentința este definitivă

Cristian Lisandru
Judecat pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale a României, mercenarul Horațiu Potra a avut – până miercuri, 20 mai 2026  – și sechestru pus conturi și bunuri. Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie luat măsurile asigurătorii într-un dosar de evaziune fiscală, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălare a banilor.

Horațiu Potra făcut contestație, iar magistrații de la Tribunalul Sibiu au admis-o. Sechestrul pus pe averea lui Horațiu Potra – în data de 8 august 2025 – a fost ridicat, iar sentința este definitivă.

„Desființează dispoziţiile de instituire şi de menţinere a măsurilor asigurătorii asupra tuturor bunurilor menţionate în acestea”, au decis judecătorii după ce au analizat contestația făcută de Potra.

Horațiu Potra se află în arest preventiv

Bunuri puse sub sechestru

Anchetatorii au pus sechestru pe averea lui Horațiu Potra în vara anului 2025.

Măsurile asigurătorii au vizat:

  • Peste 24 de milioane de lei din conturi bancare.
  • Aproximativ 29 de kilograme de aur.
  • Un imobil în București.
  • 11 case și apartamente din județul Sibiu.

Magistrații de la Tribunalul Sibiu au admis contestația făcută de Horațiu Potra

Potra, acuzat că ar fi condus un grup paramilitar pregătit să organizeze o lovitură de stat după anularea alegerilor din 2024

Horațiu Potra a fost acuzat că ar fi condus un grup paramilitar pregătit să organizeze o lovitură de stat după anularea alegerilor din 2024.

  • În luna februarie a anului 2025, Parchetul General a transmis că planul de destabilizare a României, prin acțiuni menite să creeze haos cu ajutorul mercenarilor lui Potra, a fost pus la punct de Călin Georgescu și apropiații săi.
  • Totul s-ar fi decis în cadrul unei întâlniri clandestine la ferma din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidențiale.

Horațiu Potra se află în continuare în arest preventiv. Instanța supremă i-a respins cererea de eliberare.

