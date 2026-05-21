Prima pagină » Actualitate » MAE confirmă decesul uneia dintre româncele prinse în ruinele clădirii prăbușite în Göerlitz

MAE confirmă decesul uneia dintre româncele prinse în ruinele clădirii prăbușite în Göerlitz

MAE confirmă decesul uneia dintre româncele prinse în ruinele clădirii prăbușite în Göerlitz
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Autorităţile germane au confirmat decesul uneia dintre româncele prinse în clădirea care s-a prăbuşit în localitatea Goerlitz din Germania. Operaţiunea de căutare şi salvare continuă. 

„În continuarea precizărilor de presă referitoare la incidentul produs în data de 18 mai 2026 în localitatea Görlitz, Republica Federală Germania, în urma căruia două persoane de cetăţenie română au fost date dispărute, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizează că astăzi, 21 mai 2026, autorităţile germane au confirmat decesul unuia dintre cetăţenii români. MAE transmite condoleanţe familiei îndoliate”, anunţă ministerul.

Suport consular

MAE precizează că reprezentanţii Ambasadei României la Berlin sunt în contact cu familia persoanei decedate şi sunt pregătiţi să acorde asistenţă consulară specifică.

„Operaţiunea de căutare şi salvare continuă. MAE va comunica informaţii suplimentare cu privire la acest caz, în măsură ce acestea vor fi disponibile”.

MAE reaminteşte că cetăţenii români aflaţi în Germania pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale misiunii diplomatice şi ale oficiilor consulare române din Republica Federală Germania. În funcţie de circumscripţia consulară, apelurile sunt redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de operatorii Call Center în regim de permanenţă:

  • Ambasada României la Berlin: + 49 30 21 239 555, + 49 30 21 239 514, + 49 30 21 239 516;
  • Consulatul General al României la Bonn: +49 22 86 838 135, +49 22 86 838 211, +49 22 86 838 244, +49 22 86 838 254;
  • Consulatul General al României la München: +49 89 55 3307, +49 89 98 106 143;
  • Consulatul General al României la Stuttgart: +49 71 16 648 611, +49 71 16 648 612, +49 71 16 648 613, +49 71 16 648 614, +49 71 16 648 615.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie următoarele numere de telefon de permanenţă, în funcţie de circumscripţia consulară:

  • Ambasada României la Berlin: +49 16 01 579 938;
  • Consulatul General al României la Bonn: +49 17 35 757 585;
  • Consulatul General al României la München: +49 16 02 087 789;
  • Consulatul General al României la Stuttgart: +49 17 16 813 450.

Oana Ţoiu confimă tragedia

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a anunţat marţi că autorităţile române au confirmarea că două persoane cu cetăţenie română, femei, se aflau în clădire la momentul prăbuşirii clădirii din localitatea Goerlitz din Germania, iar autorităţile vorbesc despre trei persoane prinse sub dărâmături.

Potrivit Oanei Ţoiu, la faţa locului au fost aduse inclusiv echipe cu câini utilitari antrenaţi pentru detectarea supravieţuitorilor blocaţi sub dărâmături.

De asemenea, un tânăr român se afla temporar în afara clădirii la momentul accidentului şi este în afara pericolului.

Recomandarea autorului: La Goerlitz continuă căutările româncelor prinse sub dărâmăturile imobilului spulberat de explozie. Primarul Ursu cere media răbdare și respect

Recomandarea video

Mediafax
Gigi Becali, dezvăluiri după întâlnirea cu Nicușor Dan la Cotroceni: „În PNL le e frică de Bolojan”
Digi24
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active de miliarde de dolari au fost blocate la cererea Ucrainei
Cancan.ro
Ilona Stepan, membra a juriului din Moldova la Eurovision, a rupt tăcerea. De ce a primit România 3 puncte, de fapt
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Adevarul
Armele pe care dăm miliarde, dar prezintă risc pentru viețile militarilor în război. General NATO: „Există soluții mai ieftine și mai sigure”
Mediafax
Bonul din 2007, greu de imaginat azi! Ce cumpărai cu 18,54 lei și cât ar costa acum același coș
Click
Cum arată cea mai urâtă casă din Timișoara: „A bătut-o pe aia de la București”
Digi24
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing și de ce s-a asigurat că diferențele vor fi observate
Cancan.ro
Cine era Georgiana, românca găsită moartă sub ruine în Germania. Avea doar 25 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din iulie, sancțiunea crește
Descopera.ro
Ceva neașteptat a fost găsit într-un oraș vechi de mii de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. -Mămico, noi trăim ca animalele?
Descopera.ro
15 superputeri reale ale albinelor pe care oamenii de știință încă le studiază
SĂNĂTATE Cum te afectează extenuarea în fiecare zi. Căutările pentru „burnout” au crescut cu 130%
16:03
Cum te afectează extenuarea în fiecare zi. Căutările pentru „burnout” au crescut cu 130%
FLASH NEWS Ludovic Orban, reacție după ce PSD a depus plângere penală împotriva sa: „Este o petardă politicianistă, lipsită de orice fundament juridic”
15:58
Ludovic Orban, reacție după ce PSD a depus plângere penală împotriva sa: „Este o petardă politicianistă, lipsită de orice fundament juridic”
FLASH NEWS Președintele României, Nicușor Dan, mulțumiri din partea premierului Estoniei, Kristen Michal, pentru drona doborâtă de comandorul Costel Pavelescu
15:47
Președintele României, Nicușor Dan, mulțumiri din partea premierului Estoniei, Kristen Michal, pentru drona doborâtă de comandorul Costel Pavelescu
VIDEO Doru Bușcu, scandalizat de scenele de la Cotroceni: Nicușor Dan se deprezidențializează/Cum să te consulți cu Gigi Becali, cu doamna care a plecat de la PSD
15:46
Doru Bușcu, scandalizat de scenele de la Cotroceni: Nicușor Dan se deprezidențializează/Cum să te consulți cu Gigi Becali, cu doamna care a plecat de la PSD
INEDIT „Mona Lisa” se mută într-o casă nouă. Capodopera își va avea propriul spațiu la Louvre
15:35
„Mona Lisa” se mută într-o casă nouă. Capodopera își va avea propriul spațiu la Louvre
JUSTIȚIE Horațiu Potra scapă de sechestrul pe avere. Tribunalul Sibiu i-a admis contestația, sentința este definitivă
15:35
Horațiu Potra scapă de sechestrul pe avere. Tribunalul Sibiu i-a admis contestația, sentința este definitivă

Cele mai noi

Trimite acest link pe