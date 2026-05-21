MAE confirmă decesul uneia dintre româncele prinse în ruinele clădirii prăbușite în Göerlitz

Autorităţile germane au confirmat decesul uneia dintre româncele prinse în clădirea care s-a prăbuşit în localitatea Goerlitz din Germania. Operaţiunea de căutare şi salvare continuă.

„În continuarea precizărilor de presă referitoare la incidentul produs în data de 18 mai 2026 în localitatea Görlitz, Republica Federală Germania, în urma căruia două persoane de cetăţenie română au fost date dispărute, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizează că astăzi, 21 mai 2026, autorităţile germane au confirmat decesul unuia dintre cetăţenii români. MAE transmite condoleanţe familiei îndoliate”, anunţă ministerul.

Suport consular

MAE precizează că reprezentanţii Ambasadei României la Berlin sunt în contact cu familia persoanei decedate şi sunt pregătiţi să acorde asistenţă consulară specifică.

„Operaţiunea de căutare şi salvare continuă. MAE va comunica informaţii suplimentare cu privire la acest caz, în măsură ce acestea vor fi disponibile”.

MAE reaminteşte că cetăţenii români aflaţi în Germania pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale misiunii diplomatice şi ale oficiilor consulare române din Republica Federală Germania. În funcţie de circumscripţia consulară, apelurile sunt redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de operatorii Call Center în regim de permanenţă:

Ambasada României la Berlin: + 49 30 21 239 555, + 49 30 21 239 514, + 49 30 21 239 516;

Consulatul General al României la Bonn: +49 22 86 838 135, +49 22 86 838 211, +49 22 86 838 244, +49 22 86 838 254;

Consulatul General al României la München: +49 89 55 3307, +49 89 98 106 143;

Consulatul General al României la Stuttgart: +49 71 16 648 611, +49 71 16 648 612, +49 71 16 648 613, +49 71 16 648 614, +49 71 16 648 615.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie următoarele numere de telefon de permanenţă, în funcţie de circumscripţia consulară:

Ambasada României la Berlin: +49 16 01 579 938;

Consulatul General al României la Bonn: +49 17 35 757 585;

Consulatul General al României la München: +49 16 02 087 789;

Consulatul General al României la Stuttgart: +49 17 16 813 450.

Oana Ţoiu confimă tragedia

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a anunţat marţi că autorităţile române au confirmarea că două persoane cu cetăţenie română, femei, se aflau în clădire la momentul prăbuşirii clădirii din localitatea Goerlitz din Germania, iar autorităţile vorbesc despre trei persoane prinse sub dărâmături.

Potrivit Oanei Ţoiu, la faţa locului au fost aduse inclusiv echipe cu câini utilitari antrenaţi pentru detectarea supravieţuitorilor blocaţi sub dărâmături.

De asemenea, un tânăr român se afla temporar în afara clădirii la momentul accidentului şi este în afara pericolului.

