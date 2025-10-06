Prima pagină » Actualitate » Ce a declarat Gigi Becali despre Călin Georgescu: „Ori îl susțin să scăpăm de Simion, ori mă susține să scape de pușcărie”

06 oct. 2025, 22:05, Actualitate
Invitat în cadrul unei emisiuni, Gigi Becali a făcut o serie de declarații surprinzătoare despre relația pe care o are cu Călin Georgescu, într-un dialog cu Dan Diaconescu, dar și cu moderatorul emisiunii.

Gigi Becali a declarat că nu se va asocia cu fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu. Finanțatorul FCSB a spus că îl va susține doar ca țara să scape de Simion, iar în cazul în care Georgescu va alege să îl susțină, patronul și-a dat cuvântul că îl va scăpa de pușcărie.

„Eu nu fac asociere cu Georgescu. Ori îl susțin pe el, ori mă susține el pe mine – nu tovărășie cu el!”, a spus Becali, precizând că sprijinul său ar avea scopuri politice clare. „Ori îl susțin și eu ca să scăpăm de Simion, ori mă susține el pe mine să scape de pușcărie. Să scape, că după aia îi dau eu grațiere. Eu când dau cuvântul, e cuvânt!”, a adăugat finanțatorul FCSB, la o emisiune difuzată pe canalul ProSport.

El a fost întrebat și dacă va vrea să colaboreze pe viitor cu fostul candidat la alegerile prezidențiale, finanțatorul nu a spus nici da și nici nu, ci a lăsat loc de interpretări cu o singură condiție: „Nu tovărășie cu el! Sau… fac tovărășie cu el, dar doar ca să-l învăț ce înseamnă credința, să-i spun ce e ortodoxia. Și dacă înțelege și termină cu prostiile alea eretice, atunci fac și tovărășie.”

Întrebat de modul în care Georgescu abordează subiectele religioase, Becali a spus: „El, când vorbește despre credință, voi nu  pricepeți! Vorbește cu Cristoiu, cu Tucă — păi ăia habar n-au, «maestre în sus, maestre în jos!» Habar n-au! El vorbește de trezirea în conștiință… păi, bă, trezirea în conștiință nu se face cu bagabonțeală (n.r. vagabonțeală) pe TikTok.”

