O experiență autentic românească a devenit virală pe rețele de socializare: Tatum Nzekwesi, soția jucătorului de baschet Emmanuel Nzekwesi, stabilită în Oradea, a trăit un moment neașteptat când un preot a venit să sfințească cu apă locuința lor în preajma sărbătorii Bobotezei.

Tatum Nzekwesi, soția pivotului de la CSM Oradea, Emmanuel Nzekwesi, a povestit pe contul său de TikTok un moment inedit trăit în România, într-una din zilele dinaintea sărbătorii Bobotezei. Ea a mărturisit că a fost luată prin surprindere de vizita neașteptată unui preot, neînțelegând de ce acesta intră în casă și stropește cu apă sfințită locuința.

„Nu vreau să fiu nepoliticoasă, dar sunt şocată de ceva ce mi s-a întâmplat”, povesteşte tânăra pe Instagram. „Sunt americancă şi locuiesc în România. La un moment dat aud un clopoțel şi mă întreb: vine de afară, este soacra mea la telefon?! Aşa că am ieșit în direcţia de unde venea sunetul şi văd un preot cu un buchet de plante, stropind cu apă sfinţită, probabil, în tot apartamentul. Ne vede, stropește din nou, apoi pleacă în treaba lui. Ce-a fost asta? Nu știu dacă e vreo tradiție azi. Catolicii sărbătoresc ceva, așa știu. Poate era un preot catolic, nu sunt sigură, dar nu mă deranjează”.

Tatum a recunoscut că nu a înțeles ce se întâmplă, exprimându-și surprinderea față de această tradiție:

„Eu sunt creştină, dar simt că ar fi trebuit să vorbim despre ce s-a întâmplat. Nu am nicio idee, am fost luată pe nepregătite. a fost foarte ciudat. Făceam curat în bucătărie, aud un clopot şi văd un preot stropindu-mi uşa cu apă… Dacă mă puteţi ajuta să înţeleg ce s-a întâmplat v-aş fi extrem de recunoscătoare”.

Videoclipul a devenit viral, a adunat zeci de mii de vizualizări și sute de aprecieri și comentarii.

Boboteaza se numără printre cele douăsprezece mari sărbători ale iernii, este celebrată la fiecare început de an, în cea de-a șasea zi a lunii ianuarie, și înseamnă înnoirea omului creştin.

Pentru credincioșii ortodocși, Boboteaza marchează momentul în care Domnul se botează în apele Iordanului, Duhul Sfânt S-a pogorât asupra lui Iisus Hristos în chip de porumbel în timpul botezului, văzduhurile s-au deschis, iar Tatăl din Cer a rostit cuvintele „Acesta este Fiul Meu cel iubit, primiți-L la botez cum se cuvine”.

