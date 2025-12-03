Prima pagină » Actualitate » Ce a pățit Claudia în Caraibe, într-o vacanță de lux. „Am aterizat în iad, nu într-un paradis tropical”

03 dec. 2025, 14:06, Actualitate
Trebuia să fie o vacanță de neuitat, în lux și relaxare, mai cu seamă că destinația aleasă, stațiunea Bocas del Toro, din Panama, Caraibe, fix la astfel de momente te ducea cu gândul. Însă, pentru Claudia Tavani, expertă italiană în turism, escapada idilică la care visa s-a transformat într-un coșmar.

În loc de relaxare a dat peste turiști gălăgioși, iar plajele au fost murdare și deloc îmbietoare.

„Așteptările mele erau mult prea mari”

La senzația neplăcută a contribuit din plin și lipsa infrastructurii adecvate, italianca găsind în Bocas del Toro o stațiune pe care spune că nu o va recomanda nimănui vreodată.

Fondatoare a platformei „My Adventures Across The World”, Claudia Tavani și-a rezervat o vacanță în Bocas del Toro, Panama, având mari așteptări despre zona aleasă, mai cu seamă că a luat de bună descrierea celor de la Lonely Planet: „Unul dintre ultimele paradise tropicale din America Centrală”.

Realitatea, însă, a fost alta.

„Eram nerăbdătoare să vizitez Bocas del Toro după ce am citit ghidul, dar poate că aceasta a fost problema: așteptările mele erau mult prea mari. Unde ghidul vorbea despre plaje sălbatice și izolate, eu am găsit mormane de gunoi greu de ignorat. În timp ce alții vorbeau despre o bijuterie ascunsă, eu am găsit mulțimi de turiști zgomotoși și lipsiți de respect”, a povestit Claudia pentru publicația britanică Express.

„Nu există un serviciu regulat de colectare a gunoiului, așa că străzile sunt pline de saci de gunoi. Localnicii sunt disperați; fug după camionul de gunoi pentru că nu știu când va reveni”, a completat ea.

Și nu numai gunoaiele au fost o problemă, ci și siguranța pe străzi și infrastructura. De altfel, UK Foreign Office avertizează turiștii în privința riscului pe îl reprezintă nivelurile ridicate de violență a bandelor de infractori, drumuri periculoase și hoți de buzunare.

Cum s-a simțit în Costa Rica

După 10 zile chinuitoare, cum le-a descris, italianca a părăsit Panama și s-a „adăpostit” în Costa Rica.

„Mi-a depășit toate așteptările. Am explorat păduri, am urcat vulcani, am făcut rafting și snorkeling și am întâlnit oameni incredibil de generoși”, a descris ea experiența din această țară.

